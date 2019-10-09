Лига чемпионов: «Юность» на выезде обыграла финский «Пеликанс»
- 9.10.2019, 22:56
Белорусы победили финнов со счетом 4:2.
Минская "Юность" обыграла финский "Пеликанс" в выездном матче группового раунда Лиги чемпионов — 4:2. Дубль оформил Михаил Стефанович, передает pressball.by.
Пеликанс (Финляндия) — Юность (Беларусь) — 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)
Шайбы: 1:0 — Хари (Тюрвяйнен, Пиетрониро, 1.29). 1:1 — Цыганов (Мальцев, Колготин, 5.32). 1:2 — Стефанович (Казакевич, Дрозд, 22.17). 1:3 — Лопачук (Парфеевец, Кулаков, 32.47 — бол.). 1:4 — Стефанович (Мальцев, Цыганов, 49.30 — бол.). 2:4 — Илонен (Яакола, Хари, 50.55).
Оцеларжи (Чехия) — Лозанна (Швейцария) — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Группа D: Лозанна — 9 очков (5 матчей), Оцеларжи — 8 (5), Юность — 8 (5), Пеликанс — 5 (5).
15 октября в заключительном туре эти команды сыграют в Минске.