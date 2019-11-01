Что изменилось в Беларуси с 1 ноября 1 1.11.2019, 8:18

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Базу «тунеядцев» обновят, а переписчики придут снова.

Naviny.by собрали основные изменения, которые вступили в силу 1 ноября 2019 года.

На копейки «повышен» бюджет прожиточного минимума

Новый БПМ в среднем на душу населения теперь равен 231,83 рубля, что на 92 копейки больше, чем старый норматив, который действовал с августа.

БПМ также устанавливается по основным социально-демографическим группам.

Для трудоспособного населения он утвержден в размере 257,86 рубля (рост на 81 копейку), для пенсионеров — 177,79 рубля (рост на 1,04 рубля), студентов — 224,80 рубля (рост на 87 копеек), детей в возрасте до 3 лет — 149,63 рубля (рост на 2,45 рубля), детей в возрасте от 3 до 6 лет — 205,16 рубля (рост на 1,78 рубля), детей в возрасте от 6 до 18 лет — 251,19 рубля (рост на 1 рубль).

Напомним, пропорционально росту БПМ с 1 ноября поменяются размеры минимальных трудовых пенсий, надбавок и доплат к пенсиям, пособий семьям с детьми, по уходу за инвалидами и лицами в возрасте от 80 лет.

Обновляется база «тунеядцев»

В Беларуси в ноябре обновят список трудоспособного населения, которое не занято в экономике. Тем, кто попадет в него и у кого есть в собственности жилье, придется оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение.

Напомним, первые списки не занятых в экономике сформировали к 1 февраля 2019 года. После этого их ежеквартально обновляют. Документы, которые подтверждают работу или обучение за границей, нужно предоставить в комиссию по координации работы по содействию занятости до 21 октября, 21 января, 21 апреля и 21 июля соответственно.

Планировалось, что тунеядцы с октября будут полностью оплачивать отопление и газ. Однако власти перенесли этот срок на 1 мая 2020 года.

При этом по-прежнему неизвестно, сколько человек находится в базе не занятого в экономике населения и сколько из них уже получают потяжелевшие жировки. Минтруда не раскрывает эту информацию. Ранее министр труда и соцзащиты Ирина Костевич заявляла, что в базе не занятых в экономике числится около 500 тысяч человек. Откуда нашли столько иждивенцев и кто попал в эту базу, министр не уточняла. Ирина Костевич также не пояснила, включают ли в их число родителей детей до 7 лет и тех, у кого есть приусадебные и сельскохозяйственные участки. Если с учетом этих категорий, то получаются одни цифры, а если без учета, то меньше.

Выросла цена сигарет

Сигареты подорожали на несколько копеек.

Так, на 2 копейки выросла цена «Магната», «Минска», «Премьера», «Фэста MS», Credo, Credo MS, некоторых видов Minsk City, NZ, Queen, а также Маtrix Bluе, Portal.

На 3 копейки стали дороже Camel Blue и Camel Compact. На 4 копейки увеличилась стоимость отдельных видов сигарет марки Kent, на 5 копеек — Pall Mall, Rothmans и Monte Carlo. На 4—5 копеек стали дороже и сигареты Winston.

Больше других выросли в цене сигареты марки Cooper — на 10 копеек.

Но есть и хорошие новости для тех, кто курит.

Так, сигареты Kent (Double Mix, Feel, Feel Aroma, Feel Aurum, Mix Purple Fresh) подешевели на 1 копейку.

Кроме того, по традиции в продаже появились новые виды сигарет Cooper — Super Slims Blue, Nano Black, Nano White и Nano Silver. Их цена составляет 2,3 рубля за пачку.

Сигаретный ассортимент пополнится новыми NZ Safari MS (1,16 рубля), Kent Mix Red Breeze (3,2 рубля) и Rothmans Demi Click Coral (2,15 рубля).

Еще одна новинка — сигареты Kalipso Special Gold Slim и Kalipso Special Gold Super Slim по цене 2,05 рубля за пачку.

Подорожало такси из аэропорта

Услуга «Трансфер» из Национального аэропорта Минск подорожала на 10 рублей.

В 40 рублей теперь обойдется поездка по направлениям Аэропорт — Минск или Минск — Аэропорт на следующих марках автомобилей: Geely SС7, Geely Atlas, Geely Х7, Geely GT, Volkswagen Touran, Volkswagen Multivan. При этом заказ Peugeot Boxer на 17 посадочных мест стоит по-прежнему 120 рублей.

Если же пассажир заказал трансфер из аэропорта по нескольким адресам в Минске, то каждый последующий адрес, кроме первоначально указанного, оплачивается дополнительно в размере 10 рублей.

В Национальном аэропорту Минск отметили, что прежняя цена трансфера, равная 30 рублям, не менялась на протяжении двух с половиной лет.

Вместе с тем с 1 ноября продолжает действовать скидка для пассажиров с детьми до 2 лет — тариф в любую точку столицы составит 35 рублей.

Услуга «Трансфер» осталась бесплатной для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов по зрению I группы, детей-инвалидов I группы, инвалидов-колясочников и лиц, которые их сопровождают.

Увеличилась стоимость виз в Эстонию

Гражданам Беларуси, которые планируют посетить Эстонию, с 1 ноября снова нужно платить пошлину при оформлении долгосрочных виз (категория D).

Эта виза позволяет пребывать в Эстонии более 90 дней и выдается для работы, обучения, воссоединения семьи.

Рассмотрение ходатайства на визу обойдется в 80 евро. При этом оплачивается она с помощью банковской карты — наличка в посольстве не принимается.

Напомним, белорусы были освобождены от уплаты госпошлины с 2011 года. Решение вернуть ее связано с тем, что заявки на получение долгосрочных виз в большинстве своем подаются трудовыми мигрантами.

Помимо белорусов, пошлину с 1 ноября придется платить и украинцам.

Переписчики придут снова

С 1 по 6 ноября переписчики повторно пройдут по квартирам и зададут по 10 вопросов. Выборочная проверка охватит 64 тысячи адресов — она нужна, чтобы проверить, была ли перепись качественной.

Кампания по переписи населения закончилась 30 октября. Ее результаты станут известны к следующему сентябрю.

Добавлены поезда на ноябрьские праздники

Белорусская железная дорога с 1 по 10 ноября назначила дополнительные поезда и увеличила периодичность курсирования поездов.

В межрегиональном сообщении будут курсировать 42 дополнительных поезда на направлениях Минск — Гомель, Минск — Брест, Минск — Витебск, Минск — Могилев, Минск — Пинск, Могилев — Гомель, Полоцк — Минск.

В международном сообщении дополнительно назначены поезда по маршрутам Минск — Вильнюс — Минск, Гомель — Сновск — Гомель, Минск — Львов — Минск.

Запрещен лов сома, сига и ряпушки

В последнем месяце осени в Беларуси введен запрет на вылов сома европейского (с 1 ноября по 31 марта), сига чудского (с 1 ноября по 15 декабря) и ряпушки европейской (с 15 ноября по 20 декабря).

Запрет на вылов сома связан с тем, что эта рыба раньше других залегает в зимовальные ямы, где становится легкой добычей для браконьеров.

Запрет на вылов сига и ряпушки обусловлен нерестом этих рыб из семейства лососевых.

Гражданам следует помнить, что штраф в Беларуси «начисляют» на каждую незаконно выловленную особь рыбы, независимо от ее размеров и веса. Причем если рыба была на нересте, то действует тройная такса.

Кроме того, браконьеры заплатят административный штраф до 50 базовых величин, или до 1275 рублей. А если ущерб от нелегальной рыбалки превысит 100 базовых величин, или 2550 рублей, виновных привлекут к уголовной ответственности.