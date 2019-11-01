Четыре выходных подряд: как будем отдыхать и работать в ноябре 9 1.11.2019, 8:27

3,887

В Беларуси утвержден график переносов рабочих дней.

Возможно, ноябрь нас не порадует погодой, но именно в этом месяце будет четыре выходных подряд. Как будем отдыхать и работать в ноябре — напоминает tut.by.

Согласно постановлению, принятому правительством, рабочий день переносится с пятницы, 8 ноября, на субботу, 16 ноября. При этом отдыхать мы будем 7 ноября (День Октябрьской революции), 8, 9, 10 ноября — то есть четыре дня подряд.

Вместе с тем, организациям с учетом специфики производства (работы) предоставляется право самостоятельно устанавливать иной порядок переноса рабочего дня.

Ближайшие «большие» праздники ожидаются на Новый год. Новогодняя неделя начинается с понедельника, 30 декабря. И согласно графику переносов на нынешний 2019 год, и понедельник, 30-го, и вторник, 31-го, — рабочие дни, а 1 и 2 января — выходные.