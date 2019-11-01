Как начать свое утро, чтобы весь день был успешным 2 1.11.2019, 8:40

1,561

Секрет прост.

Успешное утро, равно как и успешный день, и точно так же, как и успешная жизнь, зависят от нескольких вполне определенных и конкретных факторов. Это состояние нашего тела, нашей энергии и нашего ума. О том, как сделать их оптимальными, пишет kolesogizni.com.

Наверное, любому человеку хорошо знакомо состояние, когда, начав день в правильном состоянии, мы проживаем его очень успешно и эффективно. Равно как и наоборот - не сумев утром настроиться на «правильную», живую, созидательную и позитивную волну, мы оказываемся не в состоянии Творца своей жизни, не столько определяем ее общее направление и события в ней, сколько вынуждены реагировать на внезапно возникающие, не зависящие от нас новые обстоятельства и ситуации.

Поэтому давайте сейчас вкратце опишем основные ключевые принципы, которые помогут нам каждый новый день своей жизни проживать «на гребне волны» - максимально эффективно и позитивно. Так, чтобы к вечеру каждого следующего дня своей жизни мы не приходили уставшими и разбитыми, а, наоборот, чтобы каждый новый день заряжал нас новой порцией вдохновения и радости!

Утро начинается вечером!

Для того чтобы вовремя и с правильным настроем встать, нужно вовремя и с правильным настроем лечь! Поэтому первое правило успешного дня будет звучать так: «Ложиться спать вовремя». Оптимально - не позже 20 часов, в худшем случае - не позже полуночи. В это время мозг восстанавливается наиболее эффективно.

Второе правило - «Правильно войти в сон». Прежде чем заснуть, очень важно и очень полезно будет просто полежать на спине, сознательно растворить все накопленные за прожитый день напряжения в теле, дыхании и уме и, создав максимально позитивный и жизнеутверждающий настрой, уснуть. Таким настроем может быть, например, «Я глубоко засыпаю и просыпаюсь свежим и отдохнувшим в пять часов утра» или что-то еще, более актуальное для вас.

Оптимальное состояние тела

Каждый новый день мы должны начинать с приведения нашего тела в состояние максимального тонуса. Самое худшее, что мы можем для себя сделать, - встать поздно и, понимая, что мы уже везде опоздали, плотно и быстро позавтракать, а потом пытаться догнать уходящий поезд начавшегося без нас дня. Это заведомо проигрышная ситуация.

Наше тело эволюционно сформировалось таким образом, что еду оно просто так никогда не получало. Разве что в мышеловке. Древнему человеку нужно было догнать мамонта, уговорить его стать едой, ухитриться при этом самому не стать ни для кого едой и, как минимум, дотащить будущую еду до своей пещеры. В итоге мы получаем достаточно существенные затраты энергии до начала процесса поедания пищи, пусть даже самой что ни на есть вегетарианской. Поэтому прежде чем завтракать, тело должно еду заработать! Иначе кто не работает - тот не ест!

Что конкретно будет использовано нами в качестве «работы» для тела, на самом деле не так уж и важно. Это может быть и мудрая йога с вдохновляющими приветствиями солнцу, и обычная бодрящая утренняя гимнастика, и качественная энергичная утренняя пробежка вокруг дома или по его лестницам вверх-вниз.

Оптимальное состояние энергии

Для повышения уровня жизненной энергии жизненно важно физически правильно себя нагрузить в самом начале дня, сопровождая это правильным позитивным волевым настроем. Смысл состоит в том, что, делая свою утреннюю гимнастику, в каждое новое упражнение мы входим с максимальным удовольствием и отношением «Я молодец!».

Также очень большое воздействие на состояние нашей энергии оказывают дыхательные упражнения. Попробуйте, например, в начале своей утренней гимнастики сделать интенсивную гипервентиляцию легких (просто быстро и часто подышать, но недолго!), а затем постараться максимально расслабить и растянуть дыхание, замедлить его насколько возможно (но ни в коем случае не доводя себя до ощущения удушья, нужно оставаться на краю своей зоны комфорта), особенно на фоне продолжающейся физической нагрузки. Того же бега, например. И вы обнаружите совершенно удивительное ощущение единства тонуса, бодрости, энергии и спокойствия, уверенности в себе и в том, что все в вашей жизни действительно правильно и хорошо. Также очень и очень важно соблюдать правильную, легкую и здоровую диету.

Оптимальное состояние ума

Первая важная вещь, которую важно усвоить, - это понимание того, что если я хочу, чтобы мне было хорошо и у меня все получалось, я должен создать для этого причину. Сами по себе упражнения такой причиной не являются. Если я хочу что-то для себя, я должен вначале это сделать для кого-то другого. Например, говорить окружающим приятное, помогать, поднимать им настроение, уменьшать в их жизни поводы для огорчений. И тогда в вашей жизни станет намного больше причин для радости и удовлетворения!

Вторая важная вещь: если мы всегда только реагируем на события, мы автоматически выступаем по отношению к ним следствием. Если мы их сознательно планируем и создаем, мы оказываемся причиной по отношению к этим событиям, а значит, и к нашей жизни в целом. Это отдельная и очень большая тема - не менее существенная, чем состояние вашего здоровья или уровень энергии и настроения. Если в нашей жизни присутствуют незавершенные желания и планы (а их всегда накапливается очень много, ведь мало кому из нас удается реализовывать все, что желается и планируется, правда?), очень много нашей жизненной энергии, энергии нашего сознания остается в «увязшем», связанном состоянии - мы просто так устроены.

Если мы ничего с этим не делаем, то даже самые изощренные и сложные физические или энергетические упражнения не смогут помочь нам выйти из состояния постоянной хронической усталости и нехватки энергии. Или же мы этими упражнениями себя разрушим окончательно. Поэтому очень важным, радикальным и ощутимым источником жизненной энергии в повседневной жизни станет привычка каждый день начинать с того, что мы:

завершаем как минимум одно небольшое, но неприятное дело, которое давно откладывали на потом.

мы делаем еще один шаг к завершению какого-то большого и глобального дела, присутствующего в качестве одной из целей в нашей жизни.

И в том, и в другом случае в этих делах сконцентрировано большое количество нашей энергии, нашего внимания и эмоций. Когда мы их завершаем или по крайней мере делаем еще один шаг в эту сторону, эта энергия постепенно высвобождается. И мы ощущаем себя все более бодрыми, позитивными, успешными и энергичными.

Стоит попытаться это проверить! Новое качество жизни и новые уровни вашего счастья и успешности намного ближе, чем кажутся! Просто попробуйте сделать все так, как здесь написано!