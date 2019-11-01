Зачем Лукашенко опять полетел к эмиратским шейхам? 46 1.11.2019, 8:50

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В Государственном военно-промышленном комитете эта тема находится под грифом «Для служебного пользования».

Лукашенко снова полетел в Объединенные Арабские Эмираты.

Naviny.by разбирались, какую выгоду диктатор получает от дружеских отношений с арабскими шейхами.

Арабские друзья

Утром 31 октября «Боинг-767» правителя Беларуси совершил перелет по маршруту Минск — Абу-Даби. Свой визит в ОАЭ Лукашенко анонсировал накануне во время посещения РНПЦ онкологии и медицинской радиологии.

«Мы выстроили хорошие отношения с Эмиратами. Они готовы у нас инвестировать, расширять свое присутствие. Надо это закреплять», — объяснял одну из целей поездки диктатор.

Во время очередного визита в ОАЭ Лукашенко также собирается и отдохнуть. «Хотя бы три дня мне заодно там ноги обмакнуть в этот залив», — рассказал правитель Беларуси.

В ОАЭ он бывает часто. Последний раз посещал эту ближневосточную страну с рабочим визитом два года назад. Во время поездок его, как правило, сопровождают сыновья — Николай и Виктор Лукашенко. Старший сын бывает в Эмиратах и в одиночку — любит понаблюдать за автогонками в классе «Формула-1», один из этапов которых проходит в Абу-Даби.

Присутствие сыновей в поездах по Ближнему Востоку Лукашенко объяснил особенностями в выстраивании отношений с этим регионом. Там, по его словам, предпочитают работать не по государственной линии, а через членов семьи.

«Поэтому у меня старший сын в роли помощника постоянно курирует эти сферы. И они на это идут», — рассказал Лукашенко.

Семья белорусского диктатора дружит с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном. В 2013 году своим указом Лукашенко выделил семье шейха участок в Логойском районе на 32 квадратных километра. В сентябре наследный принц впервые посетил Беларусь с официальным визитом.

«Нас связывают давние добрые отношения, более того — дружеские отношения. И я искренне рад встречать вас в Беларуси. Вы были во многих странах. В Беларуси в первый раз. Но знайте, что это не чужая вам земля. Тем более у вас здесь свой дом. В любое время на любой срок приезжайте к нам отдохнуть», — говорил на встрече Лукашенко.

Он констатировал, что в отношениях между двумя странами нет никаких проблем или спорных вопросов, и выразил надежду, что сотрудничество будет развиваться в таком же дружеском направлении.

«Фундаментом любых политических отношений является экономика, торговые отношения. Здесь нам есть над чем работать. Уверен, что ваш визит в Беларусь придаст серьезную динамику в торгово-экономическом, инвестиционном отношении», — сказал правитель Беларуси.

Выжать по максимуму

Беларусь рассчитывает на сотрудничество с ОАЭ по таким направлениям, как банки и финансы, нефтепереработка и нефтедобыча, сельское хозяйство и продовольствие, строительство и деревообработка, рассказывал первый вице-премьер Александр Турчин.

За прошлый год объем прямых инвестиций из ОАЭ в Беларусь составил почти 44 млн долларов.

Самый крупный эмиратский проект в Беларуси — это строительство многофункционального гостиничного комплекса вместо бывшего павильона «БелЭкспо». Его ориентировочная стоимость составляет около 250 млн долларов.

В Беларуси также надеются, что ОАЭ поможет построить международный финансовый центр в комплексе «Минск-Мир». Правительство подписало соответствующий меморандум с Дубайским международным финансовым центром.

Страны тесно сотрудничают в военной сфере. Минский завод колесных тягачей разработал для эмиратской армии специальные танковозы. До конца этого года поставки должны быть завершены, но в Беларуси рассчитывают на новый контракт, а также сотрудничество в сферах радиоэлектронной борьбы и специального программного обеспечения.

В Государственном военно-промышленном комитете не захотели раскрывать детали сотрудничества с ОАЭ, потому что эта тема находится под грифом «Для служебного пользования».

В свое время Лукашенко озвучил ориентир по объему двухсторонней торговли в 500 млн долларов, но пока до него далеко.