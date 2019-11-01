Стало известно, где в ноябре будут работать мобильные камеры фотофиксации

Стало известно, где в ноябре будут работать мобильные камеры фотофиксации1
- 1.11.2019, 8:57
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Минским водителям на заметку.
В ноябре расположение мобильных датчиков, работающих в вечернее и ночное время, меняться не будет, пишет tut.by.
Одиннадцать камер скорости целый месяц с 20.00 до 02.00 будут работать на участках:
проспект Независимости, 131/2;
пересечение проспекта Независимости с улицей Фогеля;
проспект Дзержинского, 115;
проспект Партизанский, 147;
улица Кальварийская, 58/1;
проспект Пушкина, 55;
улица Притыцкого, 60/5;
проспект Партизанский, 23;
улица Чкалова, 1;
улица Орловская, 66;
улица Кижеватова, 36.
Мобильные датчики контроля скорости также будут работать по нечетным числам на Партизанском проспекте, 147, проспекте Независимости, 131/2, улице Орловской, 66. По четным числам камеры будут расположены на Партизанском проспекте, 75, проспекте Пушкина, 55, пересечении проспекта Независимости с улицей Фогеля. Эти датчики будут контролировать скорость движения транспортных средств с 07.00 до 20.00.
Еще три камеры скорости будут установлены в районе 19 и 53 километров внешнего кольца МКАД и 54 километра внутреннего кольца МКАД (ограничения — 90 км/ч). Работать они будут круглосуточно.