Стало известно, где в ноябре будут работать мобильные камеры фотофиксации 1 1.11.2019, 8:57

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Минским водителям на заметку.

В ноябре расположение мобильных датчиков, работающих в вечернее и ночное время, меняться не будет, пишет tut.by.

Одиннадцать камер скорости целый месяц с 20.00 до 02.00 будут работать на участках:

проспект Независимости, 131/2;

пересечение проспекта Независимости с улицей Фогеля;

проспект Дзержинского, 115;

проспект Партизанский, 147;

улица Кальварийская, 58/1;

проспект Пушкина, 55;

улица Притыцкого, 60/5;

проспект Партизанский, 23;

улица Чкалова, 1;

улица Орловская, 66;

улица Кижеватова, 36.

Мобильные датчики контроля скорости также будут работать по нечетным числам на Партизанском проспекте, 147, проспекте Независимости, 131/2, улице Орловской, 66. По четным числам камеры будут расположены на Партизанском проспекте, 75, проспекте Пушкина, 55, пересечении проспекта Независимости с улицей Фогеля. Эти датчики будут контролировать скорость движения транспортных средств с 07.00 до 20.00.

Еще три камеры скорости будут установлены в районе 19 и 53 километров внешнего кольца МКАД и 54 километра внутреннего кольца МКАД (ограничения — 90 км/ч). Работать они будут круглосуточно.