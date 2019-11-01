В Мозамбике повстанцы разгромили отряд ЧВК «Вагнера»: новые подробности 1.11.2019, 9:33

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ФОТО: AFP

На пути автомобиля возвели баррикаду.

Пятеро российских наемников из «Частной военной компании Вагнера» были убиты 27 октября в провинции Кабу-Делгаду на севере Мозамбика. Об этом 30 октября сообщило мозамбикское независимое издание Carta de Moçambique со ссылкой на свои источники, передает RFI.

По информации издания, автомобиль, на котором ехали российские наемники и местные силовики, попал в засаду. Повстанцы установили на дороге баррикады и открыли огонь по проезжающей машине.

Пятеро россиян и двадцать сотрудников сил обороны и безопасности Мозамбика (FDS) были убиты. Сообщается, что тела пятерых убитых были обезглавлены, а автомобиль, на котором они ехали, сожжен.

В российском посольстве в Мозамбике с удивлением восприняли новость о гибели пяти россиян, сообщает Интерфакс.

«Не располагаем никакой информацией. Сами узнаем из СМИ с большим удивлением», — цитирует агентство заявление представителя российской дипмиссии.

Ранее, 2 октября, британское издание The Times сообщило о прибытии в Мозамбик 200 российских наемников из «ЧВК Вагнера» для помощи местным властям в борьбе с повстанцами.