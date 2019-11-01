Что не так с зарплатой «палаточников» 18 Вероника Белова, «Солидарность»

1.11.2019, 9:40

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Зацепило!

Благодаря тому, что некоторые товарищи из «палатки» решили вновь попытать депутатского счастья стало понятно, сколько же они на самом деле зарабатывают.

Дело в том, что по закону каждый кандидат в «депутаты» обязан задекларировать свои доходы. Вот и вышло, что теперь о зарплатах отдельных «депутатов» можно судить с точностью до рубля, даже если кто-то не сильно хотел об этом распространяться.

В целом, надо сказать, цифры вышли красноречивые. Например, у «депутата» Леонида Брича, который занят в «парламентской» комиссии по экономической политике, в прошлом году был доход в 39,7 тысячи рублей. Примерно столько же было и у остальных «депутатов». Если разделить эту сумму на 12 месяцев, то выходит в среднем сумма в 3 300 рублей. У председателя «палаты» представителей Владимира Андрейченко вышло побольше — 72,1 тысячи рублей за год, или 6 000 за месяц.

Много это или мало — вопрос, конечно, интересный. С одной стороны, назвать их миллионерами сложно. Можно найти массу примеров из других стран, где государственные мужи получают куда больше.

Да и сами белорусские «депутаты» не раз жаловались, что приход в «парламент» сильно ударил по их карману.

— За эти три года зарплату незначительно подняли только один раз, — рассказывал как-то о тяготах законотворческой жизни председатель комиссии ППНС по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Андрей Рыбак. — Все члены нашей комиссии занимали достаточно высокие должности на предприятиях промышленности, транспорта, связи, поэтому они тоже ничего не приобрели в плане доходов.

После таких признаний слезы наворачиваются на глаза.

Но, с другой стороны, все познается в сравнении. Вот, например, «депутат» Анатолий Дашко очень сильно был занят в «парламентской» комиссии по труду и социальным вопросам. За 2018 год он задекларировал доход в 38,9 тысячи рублей. А теперь давайте-ка посмотрим, как рвануло у нас в сфере труда и социальной политики. А, точно! Бюджет прожиточного минимума вырос до 231,83 рубля. На такую сумму, по мнению «депутата», может в месяц прожить человек. Уточним, обычный человек, не депутат, конечно.

Или вот посмотрите, какие зарплаты у нас сфере образования, культуры и науки, которой очень плотно занималась в «парламентской» комиссии «депутат» Ирина Рынейская, получавшая доход 39 тысяч рублей.

А вклад в экономическую политику уже упомянутого депутата Брича вообще неоценим. Почувствовали, как рвануло в экономике? А в других сферах, вверенных в сильные руки наших государственных мужей и жен?

Хотя сами «депутаты», похоже, почувствовали. Иначе зачем им снова обрекать себя на эту каторжную безденежную работу, которая ничего кроме убытков не приносит? Вот и терпят, бедолаги. Стонут, но терпят. Чего не сделаешь ради процветания страны и безграничного уважения народа.

Вероника Белова, «Солидарность»