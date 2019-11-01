Прямо на остановке: археологи обнаружили тайный туннель ацтеков 1 1.11.2019, 9:44

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Туннель был построен при императоре Монтесуме I.

В Мексике в городе Экатепек-де-Морелос нашли туннель ацтеков, украшенный резьбой и росписями. На туннель наткнулись рабочие, которые строили автобусную остановку, сообщает nv.ua.

Туннель был построен при императоре Монтесуме I и связан с богом воды и плодородия — Тлалоком, уверяют археологи.

Представители Мексиканского института антропологии и истории отметили, что стена была украшена несколькими наскальными рисунками и статуями, они считаются «огромной археологической ценностью в городе Экатепек-де-Морелос в центральном штате Мексики».

Около стены нашли 11 резных изображений, а также то, что когда-то было деревянными воротами. Среди других находок: артефакты из стекла, фарфора, майолики, в дополнение к остаткам статуй. Однако больше всего волновали археологов изображения, связанные с ацтекским богом воды и плодородия — Тлалоком.

Этот древний бог обычно изображается с изумленными глазами и клыками, часто в сочетании с молнией, кукурузой и водой. Хотя Тлалок, как полагают, даритель жизни, ацтеки боялись этого бога, потому что они верили, что он посылал град и молнии и имел способность отравлять свои источники воды.

Туннель с загадочными барельефами был частью построенной при ацтеках дамбы, позже его включили в дренажную систему, которую построили испанцы в XVII веке.

Ранее НВ сообщало, что мексиканские археологи объявили, что обнаружили в Мексике пещеру, в которой находится более 200 артефактов майя. Находки были сделаны в пещере, известной как Баламку или «Бог Ягуар».

Пещера была известна местным жителям на протяжении десятилетий, и около 50 лет назад некоторые из них рассказали археологу Виктору Сеговии Пинто о пещере, но он приказал запечатать ее по неизвестным причинам, из-за чего о пещере забыли. На этот раз исследователям рассказали о пещере вновь.