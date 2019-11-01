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Между Африкой и анекдотами

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  • Телеграмм-канал «Серпом По»
  • 1.11.2019, 9:52
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Между Африкой и анекдотами

Путин дал «сеанс одновременной заботы» о россиянах.

Количество врачей сократилось в 54 регионах, а в некоторых, например, в Бурятии, где народ от хорошей жизни почему-то бузит, почти на 60%? То в одном городе, то в другом бузить начинают конкретные врачи в конкретных больницах, протестуя против низких зарплат, больших нагрузок и ужасных условий труда? Ничего страшного, наш волшебник президент на сегодняшней встрече с общественниками с ходу придумал, как решить проблему нехватки врачей. Предложил формировать по типу студенческих стройотрядов медицинские и направлять их «ездить по стране и оказывать людям помощь и поддержку, на том уровне, конечно, на котором они могут это делать».

Классика! «Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству». Ударим медицинскими стройотрядами по оптимизации здравоохранения. А то в регионах, как заметил Путин, она как-то схематично проводится.

Ничего по оптимизации у нас тоже есть чем долбануть. Путину очень понравилась идея «павильонов здоровья». Это когда в парках и городских садах разворачиваются палатки с врачами и граждане, прогуливаясь, мимоходом могут и здоровьице свое проверить. Собянин в Москве летом такие палатки раскидывал. И бодро отчитывался про многие тыщи москвичей, проверивших свое здоровье. Ну, везуха. Так-то к специалисту в районной поликлинике после московской оптимизации надо неделями очереди ждать, а тут зашел в павильон, и вышел здоровым человеком.

Вот и Путину тоже глянулось. Дешево и сердито. Потому что увеличить ассигнования на медицину до уровня развитых стран мы не можем: надо увеличивать налоговую нагрузку на граждан. А « это очень тонкая сфера».

Тут недавно один политолог уверял, что граждане мечтают о повороте президента к внутренней повестке. Увлекся, мол, гарант, Сириями да Турциями.

А мы вот, думаем, может, и здорово, что Путин ближе Африки не видит. А то, как он начинает всматриваться в российскую хмарь, то сразу то студентов врачевать отправляет, то мамашкам рекомендует материнский капитал на газификацию и канализацию тратить.

То есть, если государство не обеспечило тебя медицинской помощью и сортиром, то ты сам не только имеешь право, но и можешь решить проблему. Президент между анекдотами и Африкой решил за тебя, как.

Телеграмм-канал «Серпом По»


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