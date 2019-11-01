Оршанский «тунеядец» требует от государства 675 тысяч компенсации 8 1.11.2019, 9:59

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Это — сумма морального ущерба за незаконное включение в базу данных.

Житель Орши Роман Кузьменков, который в прошлом году организовывал пикеты «По 500 здесь нет», сейчас судится с комиссией содействия занятости населения при Оршанском райисполкоме. Он потребовал в суде 675 тысяч рублей компенсации за моральный ущерб, который причинил ему исполком, включив его в список «не занятых в экономике». Суд Оршанского района иска не удовлетворил. Апелляцию в Витебском областном суде рассматривали 31 октября, сообщает «Белсат».

Чтобы не быть тунеядцем - продал квартиру

Роман Кузьменков узнал о том, что попал в так называемый список «тунеядцев», в феврале 2019 года. После этого он несколько раз обращался в комиссию с требованием, чтобы его удалили из списка, так как он внесен туда незаконно. Но добился исключения Роман только после того, как продал в июле собственную квартиру в Орше и перестал таким образом быть плательщиком коммунальных услуг.

«Знаете, если бы мы с мамой действительно поддались этому «содействию занятости» и воспользовались теми вакансиями, которые мне предлагали, то жили бы сейчас за деньги, которые и зарплатой назвать трудно. Предлагали, например, устроиться продавцом в «Евроопт» - за 370 рублей. Так продавцы в Минске втрое больше в том же «Евроопте» получают! В результате продали квартиру и переехали в Минск. Хотя сейчас платим за съемную квартиру, все равно будем иметь больше денег, чем в Орше », - рассказал Роман Кузьменков.

Уже после того, как его исключили из списка «тунеядцев», он подал на Оршанский райисполком в суд, прося взыскать с комиссии 675 тысяч рублей компенсации за моральный ущерб.

«Интересно, что на суде юрист райисполкома объяснял, что меня включили в список не занятых в экономике потому, что я не работаю. Но когда я спросил, почему же меня исключили, услышал в ответ: «Так вы же продали квартиру!» Какая тут связь, я так и не понял - я же все равно не работаю!» - возмущается Роман.

На суде в Орше Кузьменков пытался доказать, что под видом «благоприятствования занятости» ответчик принуждал его к трудоустройству, а это является нарушением ст. 41 Конституции. Говорил о «дискриминации по признаку материальной обеспеченности». Доказывал, что, будучи потребителем, и так участвует в экономике страны. Но Оршанский районный суд иск Романа Кузьменкова не удовлетворил и в компенсации отказал.

«Моральные страдания? Да это формальность!»

Во время апелляции в Витебском областном суде 31 октября Роман заявил, что большая сумма моральной компенсации - это только повод сказать о более важное, а именно о том, что комиссии нарушают Основной закон и принуждают людей к работе. Просил отменить решение Оршанского суда, так как тот вовсе не рассмотрел его доводы о нарушении Конституции.

«Какие нравственные страдания я пережил? Да это чистая формальность по сравнению с тем, что нарушается Конституция. Она выше любого декрета. И она запрещает принуждение к работе, только дает право на нее», - сказал на суде Роман Кузьменков.

Рассмотрение апелляционного дела длилось примерно 15 минут. Коллегия Витебского областного суда во главе с судьей Олегом Федоровым постановила оставить решение Оршанского суда без изменений, а жалобу без удовлетворения. Судьи посчитали, что Кузьменков не привел достаточных доказательств того, что ответчик нарушил законодательство.

«Не надеялся на положительное решение. Но буду бороться дальше - подавать надзорную жалобу, а потом - в Верховный суд и Комитет по правам человека», - сообщил после суда Роман Кузьменков.

Правозащитник: Судьи боятся пользоваться Конституцией

Витебский правозащитник Леонид Светик говорит, что судьи в Беларуси почти никогда не ссылаются на Конституцию, поэтому решение суда, по сути, было умолчанию.

«Судьям проще пользоваться какими подзаконными актами, а не Конституцией, так как они хорошо понимают, что основной закон трудно будет обжаловать», - сказал Леонид Светик.

Правозащитник отмечает, что «тунеядский декрет» действительно сводится к принуждению к работе.

«Человек чувствует, что, если не сделает того, чего требуют комиссии, то будет наказан. И наказан довольно жестко - придется платить по повышенным тарифам за коммуналку. А это есть прямое воздействие на человека. И это есть принуждением к работе», - подчеркнул Леонид Светик.