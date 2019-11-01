Россияне встали на защиту солдата, застрелившего восьмерых сослуживцев 12 1.11.2019, 10:09

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РАМИЛЬ ШАМСУТДИНОВ

В его поддержку собрано 20 тысяч подписей.

Над рядовым Рамилем Шамсутдиновым, который застрелил восьмерых сослуживцев в военной части 54160 в поселке Горный в Забайкалье, издевались как командиры, так и рядовые. Отцу Рамиля уже собрали 220 тысяч на услуги адвоката, сообщает Сибирь. Реалии.

На первом же допросе Рамиль заявил, что не жалеет о том, что сделал. Единственный, кто пострадал от его пуль по ошибке, – это Евгений Графов, рядовой из Тюменской области, земляк Рамиля, с которым у того были приятельские отношения, сообщает портал newsader.com, ссылаясь на собственные источники. Шамсутдинова, Графова, а также еще одного рядового Алеева накануне ЧП командир их подразделения старший лейтенант Пьянков заставил всю ночь учить воинский устав.

Утром выяснилось, что в часть должны прибыть проверяющие из Хабаровска, и Пьянков заставил Шамсутдинова сначала делать уборку в умывальном помещении, а после обеда приказал почистить унитаз в туалете караульного помещения, но получил отказ. Как пишет "Лента.ру", ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах, Шамсутдинов отказался мыть полы. В результате солдата якобы окунули головой в унитаз и помочились на него. Именно после этого вечером в оружейной комнате Рамиль Шамсутдинов расправился со своими обидчиками, застрелив их из автомата. В итоге погибли двое офицеров – Пьянков и капитан Евсеев, ефрейтор Андреев, сержант Ковалев и четверо рядовых: Никишин, Куропов, Богомолов и Покотило. Рядовые Графов и Шпак были ранены, их обоих доставили на лечение в Москву.

Рамиль Шамсутдинов

После учиненной расправы Шамсутдинов попытался покинуть часть, но был задержан.

– Я разговаривала с командиром и заместителем по воспитательной работе, – рассказывает Валентина Мордова, глава Комитета солдатских матерей Забайкалья. – Они признали, что неуставные отношения были.

– Они до ЧП об этом не знали? Почему ничего не предпринимали?

– Конечно, знали! Вот, никто ничего не предпринял. В том числе и отец Шамсутдинова. Отец последний раз высылал ему деньги уже на чужую симку. Отец – участник боевых действий, служил в полиции, по голосу понял, что что-то с сыном не то. Но тревогу бить не стал! Мне, кстати, до сих пор следственные органы не дали списки, кто из погибших из какого региона. А мне со всей России звонят комитеты солдатских матерей и спрашивают. Но я вам должна сказать, что на эту часть ни разу нам никто не жаловался. Ни родители, ни солдаты. Они своим мирком жили, засекреченная часть, поэтому ничего никуда не просачивалось.

– Как вы думаете, почему такое до сих пор возможно в российской армии?

– Какое общество, такая и армия! "У сильного всегда бессильный виноват!" И еще. У нас служат ребята разных национальностей. Но если дагестанцев тюкают, они объединяются, если бурят тюкают, они объединяются. А у других зачастую реакция такая: пусть тюкают, лишь бы не меня. Друг друга не защищают!

Комиссия Минобороны, работающая в поселке Горный Забайкальского края, подтвердила "межличностный конфликт" и "психологическую несовместимость" открывшего стрельбу по сослуживцам рядового Рамиля Шамсутдинова с одним из находившихся в составе караула офицеров, но факты физического насилия в отношении рядового не подтвердились, рассказал источник РБК в комиссии и подтвердил источник, знакомый с предварительными выводами комиссии.

Казанский юрист Юрий Кулагин, специализирующийся на помощи призывникам, говорит, что общался с Рамилем, когда тот приезжал в Казань и пришел к нему на консультацию со своими медицинскими документами. Сейчас, по словам Юрия, следственные органы намерены привлечь его к расследованию в качестве свидетеля.

– К тому моменту, когда он пришел ко мне, он уже состоял на воинском учете, – рассказывает Юрий Кулагин. – Пожаловался, что при первичной постановке военкомат проигнорировал какие-то его обследования и жалобы, я точно не помню какие. По закону я не могу раскрывать подробности его медицинской документации, это была его амбулаторная карта, но основания для освобождения от призыва я у него усмотрел. Но эти основания его не устраивали. Потому что они предусматривают постановку на учет в ПНД, и, видимо, он побоялся дальнейших проблем с водительским удостоверением, поступлением на службу, на работу и так далее.

– Вы думаете, он свою амбулаторную карту с теми обследованиями, в которых вы увидели основания для освобождения от призыва, не показал на медкомиссии?

– Не знаю. Возможно, он их не предъявил, возможно, призывная комиссия их проигнорировала. Но ему поставили практически максимальную категорию годности.

– Вы часто сталкивались с тем, что призывников с психическими расстройствами все же отправляют служить?

– Один раз я столкнулся с таким: призывник пришел в военкомат и сказал, что слышит голоса, когда пишет музыку. Его сразу отправили на обследование. Если бы в военкомате был очевиден его диагноз, были бы жалобы на психическое состояние, его бы обязательно направили на стационарное обследование в ПНД. Я сомневаюсь, что военкомат стремился призвать сумасшедшего.

– Но ведь психические заболевания и расстройства бывают в состоянии ремиссии, бывают скрытыми. Насколько заточены призывные комиссии на их выявление?

– Плохо, очень плохо заточены. Пока призывник не предъявляет жалоб, не происходит ничего. Военкомат смотрит выписной эпикриз, просит предъявить справку, что на учете в ПНД не состоит, и для военкомата это является основанием считать его здоровым.

– Вы считаете, что произошедшее – результат его психического расстройства?

– Да, я считаю, что тут прямая и непосредственная связь. В его документах не было прямого диагноза типа органического расстройства личности, но я видел косвенные признаки.

Отец Рамиля Шамсутдинова уверен, что единственная возможная причина ЧП – дедовщина.

– Из-за чего могла произойти эта трагедия? Что могло толкнуть Рамиля на такой шаг? Как вы считаете?

– Что могло? Дедовщина только. Это бесконтрольность со стороны офицеров. Закрывали глаза на все происходящее, унижения, оскорбления. Он у меня был терпеливый, до такой степени терпеливый, неконфликтный, все выдерживал. Если его обижают, издеваются, он терпел, в конфликт не вступал. Так его довести, чтобы он восемь человек расстрелял, – это уму непостижимо! – заявил Салимжан Шамсутдинов в интервью Радио Азатлык.

Как сообщает телеканал "Тюменское время", отцу Рамиля уже собрали на адвоката более 220 тысяч рублей. Между тем в Сети под петицией с требованием освободить и оправдать Рамиля подписались за несколько дней более 19 тысяч человек. В петиции приводятся фрагменты публикаций с цитатами людей, лично знающих солдата, – все они характеризуют его как спокойного и ответственного человека. Кроме того, авторы петиции разыскали слова самого Рамиля, опубликованные одним из тюменских изданий несколько лет назад, когда тот был участником сборов в оборонно-спортивном палаточном лагере. Тогда Шамсутдинов утверждал, что мечтает о военной службе.

В соцсети "ВКонтакте" уже создано сообщество поддержки Рамиля Шамсутдинова. Вот некоторые комментарии, опубликованные на его стене (орфография и пунктуация авторские):

Наталья Олейник

Судить и наказывать в первую очередь нужно тех, кто допустил такое! Мы детей отдаем Родине служить не для того, чтобы они возвращались в гробах или шли в тюрьмы... Почему это допустили, почему довели парня до такого греха? Он должен ответить за содеянное конечно, но пусть под суд идут и ответственные за службу в этой части, кто там? командиры, капитаны... Горе родителям с обоих сторон.

Николай Привалов

Судя по тому, что пишут о парне - человек он стоящий. А вот как довели до нервного срыва, это выяснять надо.

Сам факт того, что он на следствии он говорит, что не жалеет о том, что сделал - говорит о многом... Безусловно, 99,9% вины в произошедшем лежит на руководстве МО

Виталий Логунов

Если его сажать .то нужно и сажать командира части .зампалита . психиатра военкома который призывает и в личном деле ставит подпись годен всех их тоже тогда нужно сажать .

Roman Zagoryn

За своей жалостью и сочувствием вы забываете о убитых невиновных и непричастных к унижению, сослуживцах Шамсутдинова.

Лена Шабурова

Судить надо руководство части за поддержание неуставных отношений. Сильная армия-это сплочённая армия, где слова дружба, уважение, честь и достоинство не пустые слова!

Военным следственным отделом СКР по Дровянинскому гарнизону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух или более лиц"). Похороны погибших солдат уже прошли в Алтайском крае – там простились с ефрейтором Андреевым, рядовыми Куроповым и Никишиным. Сержанта Романа Ковалева похоронили в деревне Кука в Забайкальском крае, а Егора Богомолова – в Новотроицке Оренбургской области.