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Беларусь и Россия создают совместный банк генетических данных

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  • 1.11.2019, 10:25
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Беларусь и Россия создают совместный банк генетических данных

Зачем?

Россия и Беларусь в ближайшие несколько лет намерены реализовать совместную программу под названием «ДНК-идентификация». Ее цель — создание банка генетических данных населения двух стран, сообщил госсекретарь «союзного государства» Григорий Рапота в интервью газете «Известия». Об этом пишет ТАСС.

«В результате ее [программы «ДНК-идентификация»] реализации будет создан банк генетических данных населения Российской Федерации и Республики Беларусь, чтобы выявить географические, национальные особенности людей с точки зрения восприятия лекарственных препаратов», — сказал Рапота. По его словам, эта программа поможет в работе как врачам, так и следственным органам.

Сбором данных в России будет заниматься Институт общей генетики РАН, а в Беларуси — Институт генетики и цитологии НАН. Рапота добавил, что проект может быть реализован «через пару лет».

По словам госсекретаря, в настоящее время реализуются 11 российско-белорусских проектов в области космической техники, медицины, электроники, приборостроения.


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