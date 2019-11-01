Жители Золотого пригласили Зеленского оценить «прелести русского мира» 1.11.2019, 10:46

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ФОТО: UKRINFORM

Волонтеры опубликовали видео.

Жители Золотого-4, населенного пункта, в котором на днях началось отведение войск, не оценили «мирную инициативу» власти. В штабе ООС предупредили, что процесс отведения сил и средств (как уверяют в штабе, зеркальный) будет продолжаться около месяца, сообщает sprotyv.info.

Но местные жители уже успели оценить все минусы сложившейся ситуации. Анатолий и Татьяна пригласили президента, депутатов вместе с их семьями приехать в Золотое-4 и насладиться «прелестями русского мира».

Жители отмечают, что в настоящее время в их местность не могут попасть волонтеры — ни из Луганской области, ни из других регионов Украины.

Татьяна говорит, что к ней подходят десятки людей, звонят матери погибших бойцов и просят объяснить, что происходит.

Видео обращение жителей Золотого опубликовано в Твиттере.