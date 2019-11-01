Беларусь увеличила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты 1.11.2019, 11:04

В этом году пошлины на нефть и нефтепродукты менялись 1 марта и 1 октября.

С 1 ноября Беларусь увеличила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. Такая мера предусмотрена согласно постановлению Совмина, сообщает «Белсат».

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть вырастет до 88,3 долларов за 1 тонну (ранее стоимость составляла $ 87,2). Пошлина на бензин увеличится до $ 48,5 за 1 тонну (ранее – $ 47,9). Пошлины на легкие и средние дистилляты, дизельное топливо, бензол, толуол, ксилол и товарный бензин увеличится до $ 26,4 за 1 тонну (была $ 26,1).

В этом году пошлины на нефть и нефтепродукты менялись 1 марта и 1 октября. Весной они существенно выросли, а осенью их размер уменьшили.