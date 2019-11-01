Чем полезен чай и как правильно его заваривать 1.11.2019, 11:10

Напиток может стать «лучшим другом» для здоровья.

Чай — повседневный напиток, который таит в себе множество преимуществ при правильном употреблении, пишет nv.ua.

Правильное заваривание чая — особенный процесс, который требует особенной подготовки и внимания. Да, соблюдение всех правил заваривания забирает больше времени, чем привычное заливание пакетика кипятком, однако настоящий и правильно заваренный чай гораздо полезнее для здоровья. Как правильно заваривать чай?

1. Используйте мягкую нефильтрованную воду и не доводите ее до кипения. Одна из самых больших ошибок — заливать чай кипятком. Самая горячая вода (90−95 градусов) используется для улунов, пуэра и красного чая. Для желтого и белого — 85 градусов, а самая прохладная (75−80) — для зеленого.

2. Возьмите чай из расчета 10 г (чайная ложка) на 200 мл воды.

3. Ополосните кипятком и тщательно высушите глиняный (для зеленого чая и улунов) или стеклянный чайник (для белого и желтого сортов). Пластиковый чайник использовать не рекомендуется — пластик уничтожает полезные свойства чая. Засыпьте в чайник чай через специальную воронку, затем налейте горячую воду до 2/3 объема, укутайте чайник полотняной салфеткой и слегка покачайте из стороны в сторону. Чай нужно заваривать в течение двух-трех минут, не больше.

4. Первая порция чая нужна для того, чтобы раскрыть его вкус и удалить пыль с листьев. Вкус напитка раскрывается после повторного заваривания.

5. Второе заваривание — время пить чай! Наполните чашку на 2/3, медленно вдохните аромат и сделайте глоток. Хороший чай можно заваривать до 10 раз, каждый раз увеличивая время на полминуты.

Как определить качество чая?

1. Свежесть

Большинство сортов чая должны быть свежими, то есть последнего урожая. Это не касается травяных чаев — они пригодны в течение нескольких лет.

2. Условия хранения

У чая должна быть правильная упаковка — та, которая не дает чаю выветриваться, впитывать влагу и посторонние запахи, не пропускает свет. Также обращайте внимание на информацию на упаковке — о ней будет рассказано ниже.

3. Срок хранения

После покупки чай лучше всего употребить в течение месяца. Зеленый чай портится быстрее, поэтому для него срок — две недели после покупки.

4. Качество чая

Чаинки должны быть примерно одинакового размера. Цвет у них должен быть яркий, блестящий (а не блеклый, выцветший и матовый). В чае не должно быть палочек — они портят вкус. Чай полностью раскрывается при заваривании. Обратите внимание на цвет разваренного листа — у хорошего чая он светло-коричневый с золотистым ободком, а зеленоватый оттенок ободка между чаем и чашкой говорят о его несвежести.

5. Аромат

У зеленого чая запах должен напоминать зелень, луг, цветы (в зависимости от сорта), а красного — фрукты, ягоды, какао, могут встречаться печеные нотки. Яркого запаха ягод, фруктов, кокоса, шоколада, конечно, быть не должно. Искусственные ароматизаторы в чае легко отличить от запаха, который получается в результате естественной обработки и ферментации свежего листа.

Информация на чайной упаковке

На упаковке чая прописывают:

название и коллекцию;

артикул;

состав. Если чая без добавок — иногда указывают маркировку чайных листьев, если с добавками — пишется полный перечень ингредиентов;

сорт;

срок годности;

условия хранения — краткие рекомендации по хранению открытой пачки чая;

дата изготовления и номер партии;

изготовитель и место фасовки;

масса нетто.

Есть разница между маркировкой черного и зеленого чая.

Маркировка черного чая

Крупнолистовой:

O (Orange)

— так обозначают чай премиум качества;

P или PEK (Pekoe) — перевод с китайского «pak-ho», что означает «белые ворсинки». Чай с маркировкой P будет крепким, но с нежным ароматом;

FFEXSP1 (First Flush Extra Special) — первый сбор цейлонского чая премиум класса;

FTGFOP1 (Finest Tippy Golden Flowery Orange Pekoe первый лист) — лучшие молодые листья Дарджилинга с Индии с добавлением большого числа типс (типсы — листовые почки чайного куста, которые еще не раскрылись или только начали раскрываться).

Среднелистовой или мелколистовой:

Крепость настоя увеличивается с помощью добавления ломаного или резаного чайного листа класса Оранж Пеко или Пеко. Его обозначают буквой B (Broken). Он делает вкус чая более насыщенным и ароматным.

BOP или BOP1 (Broken Orange Pekoe) — более крепкий чайный купаж.

FBOP (Flowery Broken Orange Pekoe) — резаный лист с добавлением типсов.

Чай с добавлением высевок:

F (Fannings) в середине или конце говорит о наличии высевок. Это мелкие обломки чая премиум класса.

BOPF (Broken Orange Pekoe Fannings) — окрас настоя будет более насыщенный, а вкус — постоянным;

BOPFSP (Broken Orange Pekoe Fannings Special) — чай премиум класса с высевками;

BP1/BOP — смесь резаного листа первого сбора с типсами и без;

PF1/PD (Pekoe Fannings первый лист/Pekoe Dust) — высевки первого чайного листа с чайной пылью премиум класса;

TGOF (Tippy Golden Orange Fannings) — лучшие высевки чая Дарджилинг.

Маркировка зеленого чая

YH — Young Hyson. Крупные чайные листочки с неравномерным скручиванием;

GTFGS — качественный зеленый чай с примесью чайной пыли;

Sencha — зеленый чай, высушенного по японской технологии.

Чай: польза

По словам основателя известной чайной компании Basilur Гамини Абейвикрама, наиболее полезными являются чистые чаи — черный и зеленый. Имбирный чай или матча также полезны, но они обладают своими свойствами. Например, чай матча содержит большое количество антиоксидантов и витаминов, а имбирный полезен для пищеварения и содержит витамин С, поэтому его используют во время простуды.

Польза черного чая:

1. Здоровая полость рта

Черный чай уменьшает образование зубного налета, а также ограничивает рост бактерий, которые способствуют разрушению зубов.

2. Здоровье сердца

Согласно исследованиям, люди, которые употребляли три или более чашек чая в день, имели на 21% меньший риск инсульта, чем люди, которые потребляют менее чашки зеленого или черного чая в день.

3. Антиоксиданты

Черный чай содержит полифенолы, которые также являются антиоксидантами, которые помогают блокировать повреждение ДНК, связанное с табаком или другими токсичными химическими веществами.

4. Снижение риска диабета

На основании исследования, проведенного среди пожилых людей, живущих на островах Средиземноморья, было обнаружено, что у людей, которые длительное время употребляли черный чай, была на 70% меньше вероятность развития или развития диабета второго типа.

5. Снятие стресса

Черный чай действует на организм успокаивающе и расслабляюще. Он также снижает уровень гормона стресса кортизола при регулярном употреблении в умеренных количествах.

6. Улучшение иммунной системы

Черный чай содержит вещества, которые способны бороться с вирусами и защищают от гриппа, желудочного гриппа и других вирусов.

7. Увеличение энергии

В отличие от других напитков с относительно высоким содержанием кофеина, черный чай может помочь улучшить приток крови к мозгу без чрезмерной стимуляции сердца.

Польза зеленого чая:

1. Польза для сердца

Исследование 2006 года, опубликованное в журнале Американской медицинской ассоциации, пришло к выводу, что потребление зеленого чая связано со снижением смертности от всех причин, включая сердечно-сосудистые заболевания.

2. Снижает уровень холестерина

Употребление зеленого чая связано со снижением общего количества ЛПНП или «плохого» холестерина.

3. Потеря веса

Зеленый чай может способствовать небольшой незначительной потере веса у взрослых с избыточным весом и ожирением.

4. Хорошая память

Исследования, опубликованные в журнале Psychopharmacology, показывают, что зеленый чай может улучшить когнитивные функции мозга, в частности, рабочую память.