Власти распродают «фамильное серебро»? 1 1.11.2019, 11:20

Фото: tut.by

«Белшина» выставила на продажу пакет акций.

Бобруйская «Белшина» ищет покупателя на дополнительный выпуск акций. Информация об этом размещена на Едином портале финансового рынка, пишет tut.by.

Объявление интересное, поскольку до сих пор власти неохотно расставались даже с небольшим пакетом акций на заводах-гигантах. Действительно ли ситуация может измениться?

Сейчас уставный фонд «Белшины» сформирован из 129,9 млн акций. Все они находятся в собственности государства.

В скором времени планируется выпустить 23,7 млн ценных бумаг номиналом 1,18 рубля на сумму почти в 28 млн рублей.

То есть у инвесторов есть возможность стать собственниками примерно 15% акций шинного комбината.

Заявки на приобретение акций будут приниматься с 16 ноября до 13 декабря.

Из краткой информации об эмиссии акций следует, что бумаги хотят продать резидентам Беларуси «для пополнения оборотных средств» «Белшины». На самом предприятии и в концерне «Белнефтехим» не смогли сказать, кому могут быть интересны акции шинного комбината.

— Скорее всего, бумаги выкупят госбанки в рамках реструктуризации проблемной задолженности, — сказал tut.by источник в банковских кругах. — Еще вариант — машиностроители. Частный капитал стоит рассматривать в последнюю очередь. Потому что пока «Белшина» — это не очень привлекательный актив. Заработать на ней будет сложно.

Бывший сотрудник «Белшины» считает, что банкам акции бобруйского комбината неинтересны.

— Если их, конечно, не заставят это сделать, — пояснил собеседник. — Допэмиссию акций может выкупить государство. Ведь именно оно заставило набрать такое чрезмерное количество кредитов, с которым не может справляться предприятие в реальном секторе.

Третий источник на финансовом рынке допускает, что «сделка не состоится и все будет по-старому». То есть может быть запущен отработанный механизм «помощи государства» — увеличение госдоли в уставном фонде ОАО на сумму господдержки, предоставленной из республиканского бюджета. Хотя власти декларировали, что больше такой помощи не будет.

Таким образом три собеседника сходятся во мнении, что акции допвыпуска останутся в руках государства.

Уже несколько лет финансовое положение «Белшины» сложное. Компания генерирует убытки на фоне низкой рентабельности и высокой закредитованности. Модернизация шинного комбината стоила серьезных средств. Но доходы пока не позволяют покрыть расходы в полном объеме.

Выручка «Белшины» за 2018 год выросла с 770 млн до 824 млн рублей. Валовая прибыль составила 53 млн рублей. Но ее постоянно съедают убытки от курсовых разниц и обслуживание кредитов.

В 2018 году чистый убыток «Белшины» был оценен в 141,5 млн рублей. По итогам 2017 года этот показатель равнялся 156,8 млн рублей.

На начало 2019 года задолженность по краткосрочным кредитам и займам составила 584,3 млн рублей, по долгосрочным обязательствам — 315 млн.

Торговая и прочая дебиторская задолженность равнялась 66 млн рублей. Запасы готовой продукции были оценены в 252 млн рублей.

Аудиторы Grant Thornton уже второй год подряд указывают на «наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности предприятия продолжать непрерывно свою деятельность». У шинного комбината краткосрочные обязательства превышают его оборотные активы. Причем разрыв к концу 2018 года серьезно увеличился — с 214,5 до 337,2 млн рублей. Впрочем, из-за особого статуса (градообразующее предприятие и стратегически значимое для экономики) банкротство «Белшине» не грозит.