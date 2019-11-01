закрыть
1 ноября 2019, пятница, 11:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Пять минут правды
Рубрики

Оппозиционный кандидат задала 25 жестких вопросов Лукашенко

  • 1.11.2019, 11:31
Оппозиционный кандидат задала 25 жестких вопросов Лукашенко

Может, пора на покой?

Программа кандидата в депутаты от ОГП Дианы Чернушиной, которую госгазета «Звязда» не пустила в печать, хотя была обязана. Пресс-служба ОГП публикует 25 вопросов к 25-летию правления Лукашенко.

1. Вы разогнали законный Парламент и Конституционный Суд, переписали под себя Конституцию, назначаете себя и всех депутатов, страну превратили в ЗАО, где у вас контрольный пакет. Может, хватит экспериментов? Может, пора на покой?

2. Где Гончар Красовский, Захаренко, Завадский?

Почему вы покрываете людей из своего окружения, хотя для привлечения их к ответственности есть достаточные правовые основания?

3. Где деньги? Где зарплата в 1000$, обещанная к 2015 году?

4. О каком формате интеграции вы договариваетесь с Кремлем за спиной граждан Беларуси?

5. Где честные выборы? В участковых комиссиях из 63 000 членов только 21 человек — от оппозиции. Чего вы так боитесь? Разработаны изменения в закон о выборах, которые позволят провести честные выборы и таким образом вернут людям право выбора, но лично вы препятствуете их принятию. Знаете, что на честных вам не выиграть?

6. На встрече в Академии управления, вы заявили, что ваша главная цель – удержать власть! Не защита суверенитета Беларуси, не благосостояние граждан, не высокие социальные стандарты, а личная власть, хоть на руинах, хоть на кладбище. Вы понимаете, что вы сами себе поставили политический диагноз?

7. Почему по ТВ – российская дезинформация и пропаганда? Зачем в Беларуси отстраивают филиалы российской «фабрики троллей»? Какие конкретные действия по защите информационного пространства страны предпринимаются?

8. Где независимый суд? Способны ли вы управлять страной без телефонного права? Судьи превратились в чиновников, послушно щелкающих каблуками.

9. Чаму сваякі прызыдэнта займаюць кіруючыя пасады? Чаму не працуе закон аб сваяках?

10. Зачем вы лжете о Куропатах? Якобы, точно не известно, жертвы какого периода там похоронены – может, и нацистские. Все четыре следствия установили, что в Куропатах — жертвы сталинских репрессий. С какой целью вы вводите людей в заблуждение?

11. Кто будет отдавать долги по кредитам, которые вы набрали? C ними мы не можем чувствовать себя по-настоящему независимой страной.

12. Почему не создаются условия для развития малого и среднего бизнеса? Для вас предприниматели по-прежнему «вшивые блохи»?

13. На каком основании при вашем попустительстве высшие чиновники получили в Минске земельные участки, рыночная стоимость которых превышает полмиллиона долларов?

14. Почему вы в небогатой стране позволяете себе вести демонстративно роскошный образ жизни? Даже лидеры богатых мировых экономик так не делают (Меркель, Макрон ..)

15. Почему Беларусь все больше походит на колхоз? Вы в самом деле считаете, что это дело президента – заглядывать коровам под хвост? Неужели вы не понимаете, что задача власти – создать условия для развития и конкуренции.

16. Чаму дзяржава так зняважліва ставіцца да нацянальных сімвалаў Беларусі – бел-чырвона-белага сцяга і герба «Пагоня», пад якімі прэзідэнт прымаў прысягу?

17. Чаму ў Беларусі беларуская мова не падтрымліваецца? Чаму за 25 гадоў становішча тытульнай мовы нацыі стала амаль катастрафічным?

18. Чаму сыстэма адукацыі ў нашай краіне рухаецца не наперад, а кудысьці ў мінулае?

19. Почему вы санкционировали принятие одиозного «закона Равкова», который, по сути, выгоняет из страны тех, кто хочет учиться и заниматься наукой?

20. Почему в Беларуси столько силовых структур? Когда их сотрудники начнут соблюдать закон и перестанут беспределить?

21. Г-н Лукашенко, когда вся система образования перестанет подстраиваться под вашего младшего сына?

22. Калі будзе перагледжаны закон аб жорсткім абыходжанні з жывёламі?

23. Вы утверждали, что БелАЭС стоит $11 млрд, а оказалось, что на самом деле – 7. На чьи счета ушли «сэкономленные» миллиарды?

24. Вы готовы поддержать принятие новой Конституции, которая обеспечит разделение властей, а значит выборность и сменяемость власти?

25. Ещё 10 лет назад была разработана программу системных реформ «Миллион новых рабочих мест». Что мешает ее реализовать?


популярное за неделю

Мнение

Караул устал, но смена не приходит
Караул устал, но смена не приходит Владимир Халип
Во власти в Беларуси заседают все больше бездари да невежды
Во власти в Беларуси заседают все больше бездари да невежды Дмитрий Растаев
«Белорусская модель» и толпа кормящихся с нее
«Белорусская модель» и толпа кормящихся с нее Александр Обухович
Островец, Островец...
Островец, Островец... Алесь Круткин