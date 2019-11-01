Оппозиционный кандидат задала 25 жестких вопросов Лукашенко 1.11.2019, 11:31

Может, пора на покой?

Программа кандидата в депутаты от ОГП Дианы Чернушиной, которую госгазета «Звязда» не пустила в печать, хотя была обязана. Пресс-служба ОГП публикует 25 вопросов к 25-летию правления Лукашенко.

1. Вы разогнали законный Парламент и Конституционный Суд, переписали под себя Конституцию, назначаете себя и всех депутатов, страну превратили в ЗАО, где у вас контрольный пакет. Может, хватит экспериментов? Может, пора на покой?

2. Где Гончар Красовский, Захаренко, Завадский?

Почему вы покрываете людей из своего окружения, хотя для привлечения их к ответственности есть достаточные правовые основания?

3. Где деньги? Где зарплата в 1000$, обещанная к 2015 году?

4. О каком формате интеграции вы договариваетесь с Кремлем за спиной граждан Беларуси?

5. Где честные выборы? В участковых комиссиях из 63 000 членов только 21 человек — от оппозиции. Чего вы так боитесь? Разработаны изменения в закон о выборах, которые позволят провести честные выборы и таким образом вернут людям право выбора, но лично вы препятствуете их принятию. Знаете, что на честных вам не выиграть?

6. На встрече в Академии управления, вы заявили, что ваша главная цель – удержать власть! Не защита суверенитета Беларуси, не благосостояние граждан, не высокие социальные стандарты, а личная власть, хоть на руинах, хоть на кладбище. Вы понимаете, что вы сами себе поставили политический диагноз?

7. Почему по ТВ – российская дезинформация и пропаганда? Зачем в Беларуси отстраивают филиалы российской «фабрики троллей»? Какие конкретные действия по защите информационного пространства страны предпринимаются?

8. Где независимый суд? Способны ли вы управлять страной без телефонного права? Судьи превратились в чиновников, послушно щелкающих каблуками.

9. Чаму сваякі прызыдэнта займаюць кіруючыя пасады? Чаму не працуе закон аб сваяках?

10. Зачем вы лжете о Куропатах? Якобы, точно не известно, жертвы какого периода там похоронены – может, и нацистские. Все четыре следствия установили, что в Куропатах — жертвы сталинских репрессий. С какой целью вы вводите людей в заблуждение?

11. Кто будет отдавать долги по кредитам, которые вы набрали? C ними мы не можем чувствовать себя по-настоящему независимой страной.

12. Почему не создаются условия для развития малого и среднего бизнеса? Для вас предприниматели по-прежнему «вшивые блохи»?

13. На каком основании при вашем попустительстве высшие чиновники получили в Минске земельные участки, рыночная стоимость которых превышает полмиллиона долларов?

14. Почему вы в небогатой стране позволяете себе вести демонстративно роскошный образ жизни? Даже лидеры богатых мировых экономик так не делают (Меркель, Макрон ..)

15. Почему Беларусь все больше походит на колхоз? Вы в самом деле считаете, что это дело президента – заглядывать коровам под хвост? Неужели вы не понимаете, что задача власти – создать условия для развития и конкуренции.

16. Чаму дзяржава так зняважліва ставіцца да нацянальных сімвалаў Беларусі – бел-чырвона-белага сцяга і герба «Пагоня», пад якімі прэзідэнт прымаў прысягу?

17. Чаму ў Беларусі беларуская мова не падтрымліваецца? Чаму за 25 гадоў становішча тытульнай мовы нацыі стала амаль катастрафічным?

18. Чаму сыстэма адукацыі ў нашай краіне рухаецца не наперад, а кудысьці ў мінулае?

19. Почему вы санкционировали принятие одиозного «закона Равкова», который, по сути, выгоняет из страны тех, кто хочет учиться и заниматься наукой?

20. Почему в Беларуси столько силовых структур? Когда их сотрудники начнут соблюдать закон и перестанут беспределить?

21. Г-н Лукашенко, когда вся система образования перестанет подстраиваться под вашего младшего сына?

22. Калі будзе перагледжаны закон аб жорсткім абыходжанні з жывёламі?

23. Вы утверждали, что БелАЭС стоит $11 млрд, а оказалось, что на самом деле – 7. На чьи счета ушли «сэкономленные» миллиарды?

24. Вы готовы поддержать принятие новой Конституции, которая обеспечит разделение властей, а значит выборность и сменяемость власти?

25. Ещё 10 лет назад была разработана программу системных реформ «Миллион новых рабочих мест». Что мешает ее реализовать?