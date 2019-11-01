Трамп выдвинул кандидатуру на пост нового заместителя госсекретаря 1.11.2019, 11:36

Стивен Биган

Фото: AP

Президент США выступил с официальным заявением.

Президент Дональд Трамп официально номинировал Стивена Бигана, спецпредставителя США по Северной Корее, на пост следующего заместителя государственного секретаря, на смену Джону Салливану, который был выдвинут на пост посла США в России. Об этом говорится в сообщении, которое было опубликовано Белым домом вечером в четверг, сообщает «Голос Америки».

Ранее представитель администрации сообщил Reuters, что за Биганом оставят его обязанности в сфере отношений с Пхеньяном.

Биган возглавил переговоры на рабочем уровне о ядерном разоружении Северной Кореи, которые застопорились после второго саммита Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, завершившегося провалом в феврале в столице Вьетнама.

Северная Корея в четверг запустила две ракеты в направлении Японского моря. Об этом сообщили военные ведомства Японии и Южной Кореи. Государственное Центральное телеграфное агентство Кореи отчиталось об успешном запуске «сверхбольших реактивных пусковых установок».

Запуск баллистических ракет стал первым с 5 октября, когда в Стокгольме прошли рабочие переговоры между США и КНДР, в результате которых сторонам не удалось достичь соглашения.