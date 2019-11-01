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Белорусская экономика может «перегреться»

  • 1.11.2019, 11:41
Белорусская экономика может «перегреться»

Это связано с ростом закредитованности.

Белорусы побили очередной рекорд по количеству взятых в банках кредитам. Наши соотечественники должны в общей сложности почти 13,5 миллиардов рублей. С начала года рост составил почти два миллиарда, а за один только сентябрь 270 миллионов, сообщает «Белсат».

Лев Львовский, сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) прокомментировал ситуацию:

«Рост закредитованности связан с кредитами на потребительские товары. Люди хотят повысить свой уровень потребления и благосостояния. Национальный банк Беларуси прочно стоит на позиция уменьшения инфляции и стабилизации ситуации».

Продолжение разговора - смотрите в видеосюжете.


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