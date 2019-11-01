В Норвегии нашли затонувшее судно XVIII века, которое искали 40 лет 2 1.11.2019, 12:04

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Фото: Jarle R. Martinsen / fvn.no

Голландское судно «Юффрау Элизабет» погибло при невыясненных обстоятельствах.

Судьба корабля «Юффрау Элизабет» (Juffrau Elisabeth) до настоящего времени оставалась загадкой: было известно, что в марте 1760 года оно вышло из Амстердама, экипаж состоял из четырех человек. Через 20 дней судно пришло к южному побережью Норвегии, где исчезло. По одной версии, оно затонуло в плохую погоду после того, как прошло архипелаг рядом с устьем Согне-фьорда, по другой – пережило шторм, но получило повреждения и было брошено командой, пишет «Вокруг света».

Впрочем, моряки точно выжили: известно, что они высадились в губернии Вест-Агдер, где с них потребовали объяснение произошедших событий. Власти установили, что судно не обратилось вовремя за помощью, не опустило паруса и не бросило якорь – вместо этого капитан уверенно отправил корабль в зону шторма, не имея возможности столь малой командой управлять кораблем в экстремальной ситуации.

Заинтересовавшись этой историей, дайверы из клуба Søgne Dykkerklubb внимательно изучили документы и приступили к целенаправленным поискам. Удача улыбнулась им только через несколько десятилетий и практически случайно: обломки были найдены в стороне от зоны поиска.

Они были занесены песком, и благодаря отсутствию кислорода судно и артефакты на нем почти не подверглись эрозии и разрушению. Свою роль в этом сыграла и холодная вода: в северных морях свидетельства кораблекрушений сохраняются лучше, чем в южных.

Документацией найденных фрагментов займется Норвежский морской музей, а национальный департамент культурного наследия выделит финансирование в размере 33 600 евро. В рамках исследовательского проекта дистанционный аппарат проведет съемку для последующего создания 3D-модели судна.