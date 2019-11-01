Лявон Вольский выпустил клип на песню «Зіма» 1.11.2019, 12:25

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Лявон Вольский

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Сам музыкант очень доволен результатом.

Накануне гастрольного тура по Беларуси Лявон Вольский выложил в интернет клип на песню "Зіма" из альбома "Гравітацыя" (2019), сообщает "Еврорадио".

Режиссером клипа стала Светлана Козловская. Сам музыкант очень доволен результатом: "То, что отражено в клипе — как ни странно, наш привычный фон для жизни, то, что мы научились тщательно не замечать. Это настоящая зима в "стране светлого завтра", зима, которая растянулась на десятилетия".

Режиссер характеризует свою работу следующим образом: "Знакомая горечь зимы в стране, где весна не наступает уже двадцать пять лет. Все меньше действуем, меньше говорим, меньше спорим — страшно терять остаток тепла и разума".

2 ноября группа VOLSKI отправляется с гастрольным туром по Беларуси.