США будут продолжать блокировать «Северный поток–2» 3 1.11.2019, 12:41

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Газопровод угрожает энергетической безопасности Европы.

Соединенные Штаты заявили, что продолжают искать способы блокировать строительство газопровода между Россией и Германией после того, как на этой неделе правительство Дании устранило одно из последних юридических препятствий на пути проекта «Северный поток–2», передает «Голос Америки».

«Министерство энергетики убеждено, что проект «Северный поток–2» угрожает энергетической безопасности и национальной безопасности союзников США в Европе и усиливает контроль России над системой энергоснабжения в регионе», – заявил официальный представитель ведомства.

«Соединенные Штаты продолжат рассматривать все имеющиеся инструменты относительно этого проекта, – добавил он. – Рассматриваются все варианты».

Министерство энергетики Дании в среду объявило, что разрешит провести трубопровод через свою исключительную экономическую зону, отметив, что оно «обязано разрешить строительство транзитных трубопроводов» в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

Эксперт программы по энергетике и национальной безопасности Центра стратегических и международных исследований Эдвард Чоу отмечает, что у Дании действительно не было иного выбора.

Это решение было «рутинной административной процедурой, отвечающей законодательству Дании и ее международным обязательствам», пояснил он, напоминая, что на прошлой неделе было получено аналогичное решение по газопроводу из Норвегии в Польшу.

«Эти решения основаны на критериях экологии и безопасности», – добавил эксперт.

Однако Маргарита Ассенова из вашингтонского Фонда Джеймстауна отмечает, что завершение проекта «Северный поток – 2» все еще под вопросом, несмотря на решение Дании.

По ее словам, разрешение вступает в силу только через месяц, что дает время на попытки обжаловать или замедлить процесс.

Как напоминает Ассенова, Еврокомиссия может создать новые препятствия на пути проекта в соответствии с Газовой директивой Евросоюза, которая регулирует внутренний рынок газа.

В апреле в документ были внесены поправки, распространяющиеся на трубопроводы из третьих стран.

Конгресс США также рассматривает возможность ввести новые санкции в отношении судов, прокладывающих трубы в рамках проекта.

Сенатор-республиканец Тед Круз на этой неделе призвал Сенат как можно скорее принять данный законопроект, чтобы «остановить строительство этого трубопровода и лишить Путина ресурсов для подкрепления его экспансионизма и военной агрессии».