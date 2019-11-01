На краю Млечного Пути нашелся символ Хэллоуина 1.11.2019, 13:10

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Нашедшие его астрономы, не мудрствуя лукаво, нарекли этот феномен «Лампой Джека».

Лампа Джека — один из наиболее узнаваемых символов Хэллоуина. Пустотелая тыква, из которой вырезана мякоть, на ее место поставлена горящая свеча, а на одной из сторон вырезано подобие страшной маски, легко опознается как принадлежность именно этого дня или, точнее, этой ночи, пишет «Популярная механика».

Немудрено, что астрономы поискали эту лампу в небе. И нашли! Правда, чтобы найденный объект получился похожим на тыкву, им пришлось сложить несколько его изображений на разных длинах волн, отснятых космическим телескопом «Спитцер» в период с 2004 по 2009 год.

«Спитцер» — инфракрасный телескоп, изучающий Вселенную в диапазоне волн, которые не доходят до поверхности Земли — их поглощает атмосфера. Телескоп может работать с волнами определенной частоты, которые преимущественно излучаются телами разной температуры.

В данном случае объектом изучения была газо-пылевая туманность, находящаяся вокруг звезды, массой примерно в 15−20 солнечных. Излучение звезды иногда «сдувает» части туманности, проделывая в ней дырки. В нашу эпоху на стороне, обращенной к нам, сформировалось нечто вроде «лица». Нашедшие его астрономы, не мудрствуя лукаво, нарекли этот феномен «Лампой Джека», в честь той самой тыквы.

Для того чтобы получить выразительную картинку, ученые сложили три изображения, представленные, для удобства гуманоидного зрителя, тремя цветами оптического диапазона: красным, зеленым и синим. Первые два — это излучение облаков пыли, температура которых относительно невелика. Синим цветом обозначены звезды и прочие очень горячие объекты. В результате получилась картинка, визуально слегка напоминающая тыкву, в центре которой горит звезда. Для большего правдоподобия суммарный цвет был немного сдвинут в сторону оранжевого.

Исходной целью астрономов было не поздравление нас с Хэллоуином, но подсчет находящихся в окраинных областях Млечного Пути молодых звезд, окруженных газопылевыми облаками, наподобие этого. С результатами этой работы можно ознакомиться в статье, опубликованной в Astrophysical Journal. А описание найденного попутно «фонаря» доступно на сайте НАСА.