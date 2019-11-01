Анатолий Байдачный: Интрига – есть, качество – увы... 1 1.11.2019, 13:07

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Анатолий Байдачный

Футбольный специалист оценил уровень чемпионата Беларуси.

Известный футбольный специалист Анатолий Байдачный порассуждал об интриге в чемпионате Беларуси, пишет tribuna.com.

– Разные мнения есть: он стал более зрелищным, появились интрига, новый лидер, в конце концов...

– Ерунда это все! Главный критерий качества чемпионата – в первую очередь игра. Улучшается ли она? Появляются ли новые яркие футболисты? Как представители страны выступают в еврокубках? Как играет сборная? И, если проанализировать все, получается, что этот чемпионат далеко не лучший.

Да, есть напряжение на финише сезона, и брестское «Динамо» уже давно заявило о себе – и, с другой стороны, снизился потенциал БАТЭ. Следить за этим, с точки зрения болельщика, безусловно, интересно. Но если бы еще и качество футбола было высокие, стало бы интереснее вдвойне.

В свое время за счет БАТЭ к нам приезжали сильные европейские клубы. Благодаря этому и чемпионат казался более ярким – потому что были какие-то успехи на международном уровне. Поэтому интрига есть, а качество – увы. Соотносить одно с другим – это, извините, абсурд, – заявил Байдачный.