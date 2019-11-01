Пикеты «Европейской Беларуси» в Минске: место и время проведения 1.11.2019, 13:16

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Опубликовано новое расписание.

Пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь» опубликовала сегодняшнее расписание агитационных пикетов в Минске.

«Приглашаем присоединиться к гражданской кампании.

Это можно сделать на предвыборных пикетах, которые пройдут в следующих местах Минска:

перекресток улиц Немига и Романовская Слобода: 12.00-17.00,

площадка у кинотеатра «Беларусь»: 15.30-20.30,

перекресток улиц Богдановича и Хоружей: 15.30-19.30,

улица Притыцкого, 39: 16.00-19.00,

перекресток улиц Сторожевская и Коммунистическая: 12.00 — 16.00», — говорится в сообщении пресс-службы.

Найти пикеты можно по флагам с «Погоней» и символикой ЕС.