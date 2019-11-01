Эксперт: Лукашенко тормозит экономический рост Беларуси 10 1.11.2019, 13:50

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Как рынок может помочь демократии?

Эксперт Марек Домбровски, профессор, старший научный сотрудник CASE, выступил на «Кастрычніцкім эканамічным форуме» в Минске, сообщает «Завтра твоей страны»:

— Популистские политические режимы, которые не являются дружественными рынку, приводят к экономическим катастрофам.

Если на рейтинги политических свобод наложить индекс экономической свободы, можно заметить определенную корреляцию между странами: бóльшая степень экономических свобод связана с политическими свободами и наоборот. Это правило не работает только для некоторых государств, например, для Сингапура или Гонконга.

Возникает вопрос, каким образом эти свободы взаимосвязаны и как рынок может помочь демократии?

Например, спрос на верховенство права напрямую вытекает из рыночных отношений. Рынок также помогает развитию институтов гражданского общества, расширяет прослойку среднего класса и выстраивает культуру сотрудничества. Он способствует экономическому развитию, которое в свою очередь создает потребность для политических свобод и демократии.

Демократия же выстраивает систему противовесов, повышает прозрачность правительственных действий, сдерживает возможности использования государственных ресурсов для выгод отдельной группы лиц. Гражданские свободы являются основой экономических свобод, а демократическая легитимность помогает принимать непопулярные, но необходимые решения.

Опыт посткоммунистических стран показывает, что авторитаризм не способствует созданию рыночных отношений. Если в 2000-х годах росло число стран, которые считались свободными либо частично свободными, то в 2010-х эта ситуация переломилась, что особенно заметно в постсоветских странах. Есть список стран, где явно виден переход от рыночных отношений к авторитарному развитию. Это Беларусь после 1996 года, Россия после 2003-го, Турция в 2010-х, Украина в период с 2010 по 2014 годы, Венгрия после 2010-го.

Такое движение отрицательно повлияло на курс и динамику экономических реформ. Авторитарный стиль управления приводит к большим перекосам в экономике, снижению конкурентоспособности, более низкой конкуренции и большему уровню коррупции.