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Невзоров жестко пояснил, почему в России будет жить дедовщина

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  • 1.11.2019, 13:46
  • 4,805
Невзоров жестко пояснил, почему в России будет жить дедовщина
Александр Невзоров

Публицист отреагировал на расстрел Шамсутдиновым своих сослуживцев.

Видео Александр Невзоров выложил в своем Instagram.

– До тех пор когда пьяные деды за казармой не тр***нут министра обороны или лучше верховного главнокомандующего – дедовщина будет жить, – рассуждает публицист. – Хотя, скорее всего, даже и это теоретически возможное безобразие ничего не изменит. И так будет всегда. Шамсутдинов просто оказался похрабрее прочих, и получше прочих воспитан.


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