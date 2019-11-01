Невзоров жестко пояснил, почему в России будет жить дедовщина 20 1.11.2019, 13:46

4,805

Александр Невзоров

Публицист отреагировал на расстрел Шамсутдиновым своих сослуживцев.

Видео Александр Невзоров выложил в своем Instagram.

– До тех пор когда пьяные деды за казармой не тр***нут министра обороны или лучше верховного главнокомандующего – дедовщина будет жить, – рассуждает публицист. – Хотя, скорее всего, даже и это теоретически возможное безобразие ничего не изменит. И так будет всегда. Шамсутдинов просто оказался похрабрее прочих, и получше прочих воспитан.