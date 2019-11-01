На выходных в Беларусь вернется тепло 1.11.2019, 14:02

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Фото: Charter97.org/Иван Межуй

Кое-где воздух прогреется до +15°С.

Температурный фон в последние дни октября был на 4−8°С ниже климатической нормы. Но тепло возвращается — в воскресенье с юго-западными потоками в атмосфере на территорию Беларуси начнут поступать воздушные массы с юго-запада Европы. И погода еще порадует нас по-осеннему теплыми днями, но все чаще будут идти дожди. Об этом tut.by рассказали в Белгидромет Минприроды.

2 ноября, в субботу, погодные условия будет в основном определять область повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков, лишь под влиянием малоактивных атмосферных фронтов ночью в отдельных районах по северо-востоку страны, а днем местами по Брестской и Гродненской областям пройдут небольшие кратковременные осадки — дождь, ночью с мокрым снегом. Ночью и утром в отдельных районах Беларуси сгустится туман. В дневные часы ожидается порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью составит −3…+2°С, по юго-востоку до –5°С, максимальная температура днем +3…9°С.

3 ноября, в воскресенье, ночью и утром на большей части территории, а днем — местами по стране кратковременные дожди, ночью по востоку страны еще возможен мокрый снег. Ночью и утром сохранится порывистый ветер. Потеплеет. Температура воздуха минимальная ночью составит 0…+6°С, максимальная температура днем +6...12°С, по юго-западу страны она повысится до +13…15°С.

4 ноября, в понедельник, местами по стране, а днем под влиянием атмосферного фронта на большей части территории Брестской и Гродненской областей пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью составит +5…12°С, максимальная днем +11…16°С, по югу Гомельской и Брестской областей воздух прогреется до +18°С.

5 ноября, во вторник, атмосферный фронт принесет ночью и утром на большую часть территории, днем местами по стране кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью составит +5…12°С, максимальная днем +9…15°С.

6 ноября, в среду, на большей части территории Беларуси кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью +4…11°С, максимальная днем +7…14°С.