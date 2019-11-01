Пожарный из Могилева хотел уйти в декретный отпуск вместо жены, а его уволили 13 1.11.2019, 14:20

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Фото: svaboda.org

Теперь он отстаивает свои права в суде.

Пожарный Антон Греков из Могилева хотел пойти в декретный отпуск, когда у него в семье родился второй ребенок, дочь Валерия. Жена Ирина решение одобрила. По ее словам, на ее нынешней работе (она региональный менеджер по продажам) у нее была перспектива карьерного роста и повышения зарплаты. А вот у мужа после 16 лет службы пожарным перспектив продвижения по служебной лестнице не предвиделось, сообщает "Настоящее время".

Формально в Беларуси мужчины могут уйти в декретный отпуск, как и в подавляющем большинстве стран Европы. В белорусском Трудовом кодексе сказано, что выбор родителя, который будет ухаживать за ребенком, остается на усмотрение семьи. Но когда Артем заявил на работе, что собирается взять отпуск для ухода за ребенком, аттестационная комиссия просто не продлила с ним пятилетний контракт.

Официально в комиссии сослались на то, что Греков не вполне соответствует своей позиции. Артем с этим не согласился:

"Услышав характеристику, я удивился: замалчивались мои заслуги и достижения. Выглядело так, что я посредственный, безынициативный сотрудник, который нарушает трудовую дисциплину и чьи моральные и трудовые качества не соответствуют требованиям службы", – рассказывает Артем. И это при том, что мужчина имеет два высших образования (Могилевский машиностроительный институт, Институт Министерства чрезвычайных ситуаций), 16 лет служил в МЧС и был награжден знаком "Отличник службы".

Не согласившись с непродлением контракта, Греков подал на МЧС в суд. По его словам, руководство части, узнав об иске, предложило забрать заявление в суд в обмен на продление контракта на год. Но разрешение уйти в декретный отпуск ему так и не дали. В суде, рассказывает Артем, представители пожарной части ссылались на то, что должностные обязанности пожарных регулируются не Трудовым кодексом, а Положением о прохождении службы в органах чрезвычайных ситуаций. А в нем есть пункт, который говорит, что социальный отпуск для ухода за ребенком "может быть дан" на усмотрение руководства.

Суд первой инстанции Артем проиграл: решение суда не обязывало нанимателя предоставить ему декретный отпуск. Но семья собирается обжаловать решение в областном суде и других высших инстанциях. Ирина и Артем считают, что представители МЧС просто "боятся прецедента" и не хотят, чтобы примером Грекова воспользовались другие сотрудники.

Официальный представитель МЧС Виталий Новицкий в связи с делом Грекова сообщил, что подобных ситуаций, как с Грековым, раньше в ведомстве не было. Однако 133-й пункт Положения о прохождении службы в органах и подразделениях МЧС теоретически разрешает отцам это делать – в случаях, когда мужчина растит ребенка один, без матери. Например, в случае смерти жены, лишения ее родительских прав или если она длительное время находится в больнице.

Юрист центра "Ее право" Дарья Чурко говорит: случай с семьей Грекова иллюстрирует противоречивость белорусского законодательства в вопросах гендерного равенства. С одной стороны, Конституция гарантирует право воспитания детей обоими родителями, а с другой закрепляет дискриминацию. Чурко замечает, что ранее юристы центра уже сталкивались с подобными случаями. В другой семье военных родители также договорились, что в отпуск для ухода за ребенком пойдет отец, но мужчина его тоже не получил.

В России и других странах бывшего СССР мужчины также жалуются на то, что им сложно взять на работе декретный отпуск, и работодатели предпочитают избавиться от такого сотрудника под любым возможным предлогом. В 2017 году широкую известность получила история Вячеслава Насонова, которому отказали в должности на собеседовании в "РосЕвроБанке" из-за того, что ранее он сидел дома с ребенком. При этом формально закон в России позволяет мужчинам брать декретный отпуск сроком на три года, как и женщинам: эта норма была закреплена в законодательстве еще в 2007 году.