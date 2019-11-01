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Ликвидация главаря «Исламского государства»: как это было

  • 1.11.2019, 14:27
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Ликвидация главаря «Исламского государства»: как это было

Пентагон раскрыл все детали спецоперации.

Пентагон опубликовал полное видео спецоперации по уничтожению Абу Бакра аль-Багдади, лидера террористической группировки «Исламское государство», сообщает krymr.com.

Американский генерал Кеннет Маккензи подтвердил, что информацию о том, что аль-Багдади пытался бежать через подземный туннель. «У него не было шансов сбежать. Он взорвал бомбу, убив себя и двух маленьких детей», – отметил он. Подробнее о том, как проходила спецоперация, смотрите в видео.

Абу Бакр аль-Багдади родился в 1971 году в иракской Самарре. Учился богословию, в 2004 году был арестован американскими военными по подозрению в участии в заговоре против них. Был освобожден, присоединился к джихадистскому подполью и вскоре его возглавил. В 2014 году провозгласил себя халифом – лидером всех мусульман. Под его руководством «Исламское государство» отвоевало значительные территории в Ираке и Сирии, прославившись рядом жестоких преступлений и терактов.


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