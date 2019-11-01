Офис Зеленского заинтересовался теневым рынком спирта 6 1.11.2019, 14:39

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Юлия Ковалив

Из-за него Украины недополучает значительные суммы в бюджет.

Бюджет ежегодно недополучает 8 млрд грн из-за теневого рынка спирта. Об этом 1 ноября в ходе рабочего заседания по развитию спиртовой отрасли при участии президента Украины в Тернополе сказала заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив. Видео опубликовано на странице ОПУ в Facebook, сообщает gordonua.com.

"Начиная с 2016 года финансовый результат "Укрспирта" уменьшился почти в пять раз. Если в 2016 году его финансовая прибыль была почти 97 млрд грн, то сейчас она скатилась к нулю. Это влияет на налоги. Если в 2016 году "Укрспирт" платил почти 30 млн грн налога на прибыль, то в 2018 году ни одной копейки налога на прибыль государственный спиртовый монополист не заплатил в бюджет", – сказала она.

Ковалив подчеркнула, что такая ситуация влияет и на выплату зарплат, и на строительство дорог, и на развитие инфраструктуры.

"У нас 41 завод в "Укрспирте", а еще 41 завод по дороге "потерялся" между "Укрспиртом" и старым концерном. Кто их контролирует и что там происходит, никто не знает", – заявила она.

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий добавил, что до 1 декабря должен завершиться аудит "Укрспирта".

Президент Украины Владимир Зеленский 23 октября внес в Верховную Раду законопроект №2300 "О внесении изменений в закон Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего" по либерализации деятельности в сфере производства и оборота спирта этилового". Документ предполагает разгосударствление спиртовой отрасли.

Назначенный 23 октября исполняющим обязанности директора "Укрспирта" Сергей Блескун заявлял, что при приватизации "Укрспирта" за него можно выручить 6–7 млрд грн. Ковалив назвала цифру в 5 млрд.

Предыдущий и.о. директора "Укрспирта" Юрий Лучечко заявлял, что оборудование компании изношено на 75% и в течение пяти лет в модернизацию предприятия нужно вложить около 1,5 млрд грн.

Госпредприятие "Укрспирт" – крупнейший производитель спирта в Украине. Работу компании обеспечивает 41 производственная площадка. По итогам 2018 года чистая прибыль "Укрспирта" составила 22 млн грн.