Павел Юхневич: Используем все возможности легальной кампании 1.11.2019, 14:46

Павел Юхневич

Власти показали, кого они боятся больше всего.

Как сообщили «Радыё Свабода» в Центральной избирательной комиссии, по всей стране с выборов уже сняли 9 кандидатов, еще 22 сняли свои кандидатуры сами. Один кандидат был восстановлен решением избиркома, один восстановился через суд.

Всего от «Европейской Беларуси» зарегистрировали 14 кандидатов - снимают 43% из них. В числе «окончательно снятых» - 35-летний Павел Юхневич, который баллотировался в Минском-Пушкинском округе. Ему выносили предупреждения за несогласованные пикеты и раздачу визитных карточек, которые посчитали агитационными материалами; жалобу отклонили.

«Это не было неожиданностью ни для кого, хотя я надеялся после первого предупреждения, что еще недели-полторы у меня будет, - рассказал Павел Юхневич. - Но все получилось довольно быстро.

Я могу объяснить это только одним: если смотреть в целом на ситуацию и всех оппозиционных кандидатов, то есть те, кто ничего не делает; тем никаких предупреждений и не выносят. Я знаю, что некоторые кандидаты свою кампанию ограничивают выступлением на телевидении и радио - и на этом все, мол, сделал, что мог ».

Кандидаты «Европейской Беларуси», говорит он, ведут себя активно и пользуются всеми легальными возможностями, поэтому их и снимают. Наиболее активных оппозиционеров «отсекали» на этапе сбора подписей, сейчас это делается на этапе агитации.

Юхневич видит несколько исключений, когда активных оппозиционеров еще не снимают с выборов.

Те, кто еще обжалует решение о снятии, еще проводит агитацию, хотя шансов на восстановление в статусе вряд ли много.

«Никто ведь не рассчитывал, что вдруг кто-то из нас победит на выборах и попадет в парламент: все понимают, что честных выборов в Беларуси нет, - объясняет Юхневич. - Никто не загадывал вперед. Разве что, мое личное мнение было, что нам дадут немного больше возможностей пошуметь, показать себя».