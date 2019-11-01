Железный кулак против Путина 1 1.11.2019, 14:53

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НАТО готово к обороне.

"Следующей весной американская армия перебросит в Европу тысячи солдат для проведения учений. Россия должна знать: мы хотим и все еще можем", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (перевод — inopressa.ru).

"Все может начаться с неполадок в электронных банковских системах или фейковых сообщениях о насилии в отношении российских меньшинств. Затем могут последовать инсценированные демонстрации, которые выльются в уличные бои, появятся вооруженные "добровольцы", спешащие в фантазийной униформе через границу якобы для защиты женщин и детей, и, наконец, вдоль этой границы образуется целый военный парад. Такие сценарии существуют. Они беспокоят Эстонию, Латвию и Литву. И требуют ответа от Европы. И от Соединенных Штатов", - пишет автор статьи Петер Карстенс.

"Вооруженные силы Эстонии, Латвии и Литвы, общая численность которых немногим больше одной дивизии, смогли бы в одиночку противостоять агрессору максимум в течение пары дней. Вся надежда на НАТО", - отмечает журналист.

"Поэтому после российского нападения на Украину и аннексии Крыма альянс усиливает свое присутствие с 2014 года. В балтийских странах размещены три батальона, находящиеся в данный момент под британским, канадским и немецким руководством. В воздушном пространстве самолеты НАТО следят за тем, чтобы не было посягательств".

"Каждый агрессор, в виду имеются, конечно, российские войсковые соединения, должен знать, что при нападении на отдельные войсковые части альянса ему тотчас придется иметь дело со всей мощью НАТО. Однако все это является убедительным и устрашающим, если помощь действительно придет. Причем быстро. Судя по текущему положению вещей в Европе, все будет прежде всего зависеть от американской армии, еще долгое время, - указывает издание. - (...) В 2013 году Европу покинули последние танки США. Однако в последние годы снова растут как потенциал, так и способности. Снова были заполнены крупные складские комплексы в Бельгии и Германии. Они могут обеспечить всем необходимым, от боевых танков до ножниц для проволоки, целые бригады".

С начала 2017 года каждые девять месяцев в рамках операции Atlantic Resolve ("Атлантическая решимость") к восточным границам НАТО перебрасывается полноценная американская бригада. Американцам уже якобы благополучно удается перемещать свои войска, хотя изначально было много проблем с гражданскими ведомствами, разрушенными мостами и формальностями на границах. В последние годы проверяется, обновляется или при необходимости создается инфраструктура, необходимая для переброски крупных подразделений. Европейский Союз развивает транспортную инфраструктуру с учетом не только экономических, но и военных аспектов, планируя, например, строительство в Прибалтике железных дорог с европейской, а не российской шириной колеи. Если сегодня на поезде отправить туда гусеничную машину, на границе с Прибалтикой ее придется перегружать, говорится в статье.

"Но теперь, по словам генерал-лейтенанта Кристофера Каволи, командующего американской армией в Европе, пришло время для нового, более масштабного шага. (...) Весной следующего года американская армия намерена перебросить через Атлантику в Восточную Европу более 20 тыс. американских солдат. Это крупнейшее учение с переброской войск такого рода за последнюю четверть века. Совместно с вооруженными силами, которые уже размещены на континенте, и солдатами из десяти союзных государств на восточный фланг НАТО будут переброшены 37 тыс. участников учений Defender-2020, а также 33 тыс. танков, бронированных машин, грузовиков, джипов и контейнеров с материальными средствами, две трети из которых будут также отправлены через Атлантику. Финансирует все это американский Конгресс".

Всего союзные подразделения пройдут 4 тыс. км по семи европейским странам, почти у половины партнеров НАТО будет возможность провести учения совместно с американскими войсками. "Совместные, многонациональные вооруженные силы, несомненно, дают нам конкурентное преимущество", - считает командир НАТО, генерал-лейтенант Дж.Т. Томсон. По его словам, потенциальным противникам не понравится, "какими преимуществами и мощной синергией мы обладаем благодаря хорошим и надежным друзьям", - передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.