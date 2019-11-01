Пять историй, когда чемпионская интрига в белорусском футболе держалась до последнего 1.11.2019, 14:59

Нынешняя — шестая?

Мы давно привыкли к доминированию БАТЭ в чемпионате Беларуси. Борисовчане побеждают в элитном дивизионе на протяжении тринадцати сезонов подряд, но в этом году рискуют остаться без золотых медалей, пишет "Прессбол".

За четыре тура до финиша "желто-синие" находятся на расстоянии шести очков до брестского "Динамо". В общем, нынешнее первенство отметилось интригой, которая при определенных обстоятельствах способна жить вплоть до заключительного тура. Способна также умереть за пару матчей до финиша — такой исход даже более вероятный. В любом случае золотые медали не всегда становились легкой добычей борисовского клуба. И не только борисовского. В этом тексте мы вспоминаем самые трудовые чемпионства в истории белорусского футбола.

СЕЗОН-2017. ДРАМА В ГОРОДЕЕ

Два года назад команду Александра Ермаковича прилично лихорадило. Борисовчане добыли максимум баллов в играх с непосредственными конкурентами, однако проигрывали "Крумкачам", "Минску", делили очки с "Нафтаном"... Помешать чемпионству могло "дело Веремко" (поначалу команду даже лишили трех пунктов), но больше всех в этом плане "желто-синих" напрягла "Городея". На третий день после ничейной игры с сербской "Црвеной Звездой" в Лиге Европы борисовчане поехали в Городею за очередным трофеем. Гол Иванича подарил надежду, что матч закончится с нужным для БАТЭ счетом, однако затем Дубаич и Павлючек склонили часу весов в пользу столичного "Динамо", которое в параллельном матче не испытывало проблем в Витебске. В итоге в "сахарном" поселке все решили последние минуты. Геройствовал Виталий Родионов, который сначала сократил разницу в счете, а уже в добавленное время сделал счет равным. Одного набранного балла БАТЭ хватило, чтобы стать 14-кратным чемпионом Беларуси.

Таблица: БАТЭ — 68 очков (30 матчей), Динамо Мн — 68 (30), Шахтер — 65 (30)...

СЕЗОН-2006. ДИНАМОВСКИЙ МИР

В год своего десятилетия "золото" досталось борисовскому клубу не без нервотрепки. За тур до конца чемпионата разница между БАТЭ и минским "Динамо" составляла три балла. Равенство очков дало бы шанс минчанам побороться за трофей в "золотом" матче, и все к этому шло. В последнем поединке "желто-синие" обыгрывали в Солигорске "Шахтер" с преимуществом в два мяча, но затем трижды пропустили и в итоге уступили. Этот результат позволили горнякам получить бронзовые медали турнира и поставил борисовчан в невыгодное положение: победа столичных динамовцев опустила бы БАТЭ на второе место в итоговой таблице.

Любопытно, что продолжительную часть чемпионата минское "Динамо" вообще находилось за пределами пьедестала, однако россиянин Алексей Петрушин сумел исправить ситуацию. И вот еще что: все матчи заключительного тура должны были начаться в одно время, но из-за сильного снегопада встречу двух "Динамо" — Минска и Бреста — перенесли на пару часов. То есть дружина Петрушина прекрасно знала, что БАТЭ уступил "Шахтеру", и что победа в динамовском дерби даст возможность выиграть чемпионат. Но поразить ворота брестчан не получилось, и в итоге команда стала второй. О своем третьем чемпионстве футболисты БАТЭ узнали уже в автобусе.

Таблица: БАТЭ — 54 очка (26 матчей), Динамо Мн — 52 (26), Шахтер — 51 (26)...

СЕЗОН-2002. "ЗОЛОТОЙ" МАТЧ

"В истории БАТЭ есть яркий пример: в 2002 году отставание от "Немана" за несколько туров до финиша составляло семь очков. Тем не менее сезон завершился "золотым" матчем", — сказал недавно Егор Филипенко. Да, так все и было. Осенью 2002-го борисовский клуб проиграл "Гомелю" и "Белшине" и за четыре тура до финиша шел в таблице третьим, но затем одержал четыре победы подряд и успел сравняться с забуксовавшим на финише клубом из Гродно. "Золотой" матч проходил на заснеженном "Тракторе". Основное время завершилось вничью, в дополнительное единственный гол забил защитник БАТЭ Тарасенко, головой вколотивший мяч в сетку. В истории белорусского футбола эта встреча так и осталась единственной "золотой". Борисовчан тогда тренировал Юрий Пунтус, гродненцев — Сергей Солодовников.

Таблица: БАТЭ — 56 очков (26 матчей), Неман — 56 (26), Шахтер — 51 (26)...

НЕМАН — БАТЭ — 0:1 ДВ

МИНСК. 8 ноября 2002 года. Стадион "Трактор", 7000 зрителей

СУДЬИ — В.Суховаров (Орша), В.Быков (Могилев), Ю.Дупанов (Минск).

НЕМАН: Сулима (к) — Дятлов, Любчук, Маммидо, Ровнейко, Борисенко (Доля, 52), Надиевский (Турчинский, 111), Смирных (Гинтов, 79), Таращик, Коваленок, Радушко.

Запасные: А.Рыбак, Пузына, В.Мозолевский, Верстак.

БАТЭ: Жевнов — Лихтарович, Рогожкин, Шмигеро, А.Бага, Мардас (к), Гончарик (А.Концевой, 70), Чумаченко, Скрипченко (Лошанков, 52), Невинский (Тарасенко, 30), Беганский.

Запасные: Федорович, Страханович, Ермакович, Кобец.

ГОЛ: 0:1 — Тарасенко (102, пас — Чумаченко).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Смирных (10) — Рогожкин (45), Шмигеро (77), Беганский (43), А.Концевой (118).

СЕЗОН-1995. МОЗЫРСКАЯ ПОГОНЯ

Этот год вместил в себя два чемпионата (полный и укороченный осенний) — "Динамо" выиграло оба. В однокруговом турнире, который прошел с июля по ноябрь, главным динамовским конкурентом за победу стал МПКЦ. В 13-м туре мозырская дружина обозначила серьезность своих намерений победой в очном матче — 2:1, сократив тем самым отставание до первой позиции на два балла. В случае равенства очков в чемпионате-1995 преимущество в таблице получала команда с большим количеством побед в лиге, а результат личной встречи учитывался во вторую очередь. На финише минчане ни разу не оступились, обыграв на выезде речицкий "Ведрич" (1:0) и дома лидский "Обувщик" (6:2). Летом того же года борьбу за титул динамовцам навязывала витебская "Двина", однако спор разрешился за тур до финиша — после победы над "Гомсельмашем" (9:3) команда Ивана Щекина стала недосягаемой. А в последней игре чемпионата-1994/95 минчане и витебляне сошлись лицом к лицу. Результат — убедительная победа "Динамо" со счетом 3:0.

Таблица: Динамо Мн — 38 очков (15 матчей), МПКЦ — 36 (15), Динамо-93 — 32 (15)...

СЕЗОН-1992. ПЕРВЫЙ, "УРАЧЫСТЫ"

Дебютный чемпионат страны получился усеченным — игрался в один круг. Главным конкурентом грозного "Динамо" в борьбе за "золото" стал могилевский "Днепр", ведомый Валерием Стрельцовым. За 15 матчей выходцы из второй союзной лиги пропустили лишь четыре раза ("Динамо" — семь) и завершили сезон с 12-матчевой беспроигрышной серией. Минское "Динамо" под руководством Михаила Вергеенко, укомплектованное сильнейшими на тот момент белорусскими футболистами, опередило могилевчан лишь на один балл. Потеряй динамовцы очки в последнем матче сезона с "Ведричем" — чемпионом стал бы "Днепр", обыгравший в конце июня жодинский БелАЗ (2:1). Однако победа минчан в поединке с командой-середняком получилась сверхубедительной — 6:0. В первом чемпионате, кстати, свои единственные на данный момент медали завоевали брестские динамовцы.

Таблица: Динамо Мн — 25 очков (15 матчей), Днепр — 24 (15), Динамо Бр — 19 (15)...