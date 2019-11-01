Что будет с транзитом российского газа через Украину? 4 1.11.2019, 15:07

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Возможны новые перебои с поставками «голубого топлива» в ЕС.

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) (перевод — dw.com) опубликовала комментарий своего обозревателя Райнхарда Фезера, посвященный решению датских властей, давших разрешение на строительство в территориальных водах страны газопровода "Северный поток-2", который должен быть проложен по дну Балтийского моря:

"После того как Дания последней из европейских стран, через территориальные воды которых проходит трубопровод "Северный поток - 2", согласилась с его строительством, необходимо сделать все для того, чтобы проект не нанес ущерб европейской безопасности. Ключевое решение должно быть принято в Брюсселе, где Россия, Украина и ЕС ведут переговоры о будущем транзита газа через Украину.

Если в ближайшие недели в этом вопросе не будет достигнуто соглашение, то в конце года между Россией и Украиной может разразиться газовый спор с перебоями в поставках "голубого топлива" в Европу, как это произошло десять лет назад. Все заинтересованы в том, чтобы этого не допустить.

В то же время еще важнее обязать Россию осуществлять транзит газа через Украину в долгосрочной перспективе. Зависимость России от бесперебойного транзита газа на Запад через Украину до сих пор служила гарантией того, что Кремль воздержится от дальнейшей эскалации гибридной войны против этой страны.

В обозримом будущем эта зависимость исчезнет благодаря "Северному потоку - 2". Такому развитию событий не сможет помешать долгосрочный транзитный контракт между Москвой и Киевом - тем более, что в готовности российской стороны соблюдать его условия есть сомнения. Но такой контракт - это все же лучше, чем совсем ничего."