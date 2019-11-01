Дженнифер Мур: Коммунистическое прошлое Беларуси отражается на управлении экономикой 3 1.11.2019, 15:25

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Дженнифер Мур

Фото: tut.by

Страна находится на перекрестке.

Советское «наследие» Беларуси влияет на управление экономикой страны и усложняет процесс вступления в ВТО. Такое мнение на седьмом Кастрычніцкім эканамічным форуме высказала Временная поверенная в делах США в Беларуси Дженнифер Мур, сообщает tut.by.

Временная поверенная в делах США в Беларуси Дженнифер Мур напомнила, что сейчас Беларусь находится на перекрестке, и перед ней стоят серьезные задачи экономического развития. Но «мелькающая» в ближайшем будущем интеграция с Россией не должна отвлекать страну от внутренних реформ и либерализации рынка.

— Откровенно говоря, кто-то, может быть, побаивается экономической интеграции с Россией, которая действительно как-то скажется и на белорусском суверенитете, и экономическом развитии. Конечно, есть много дезинформации и неопределенности. Тем не менее, данные переговоры между Беларусью и Россией не должны отвлекать нас от понимания большого: нужно определить внутренние резервы экономического роста, отойти от экономики, которая основывается на экономической зависимости и ориентироваться на потребителя, — считает Мур.

Беларуси необходимо уравнять условия работы как для внутренних, так и для иностранных инвесторов. И, хотя это сложно и требует проведения определенных реформ, Беларусь должна думать, как построить сильный и активный средний класс, который поднимет потребление, возрастет требование к качеству продукции, и это приведет к росту частного сектора, потому что будут создаваться соответствующие продукты и услуги.

Вступление Беларуси в ВТО может стать серьезным преимуществом, хотя процесс длится с 1993 года. По словам дипломата, для существующих членов ВТО важно понимать, насколько потенциальный новый член организации разделяет ее принципы. Но коммунистическое прошлое Беларуси и определенное наследие, которое отражается на управлении экономикой, усложняет процесс вступления Беларуси в ВТО.

— Успех зависит от усердности работы технических экспертов — это необходимо, но недостаточно. Есть еще и своего рода переменная — это приверженность политического характера, политической воли, приверженность к либерализации торговли и соответствующим реформам. Члены ВТО желают увидеть, насколько привержено белорусское руководство идеям либерального торгового режима и рынка. Поэтому вступление в ВТО может рассматриваться как элемент стимуляции внутренних реформ. Надеюсь, так и есть. Для этого, конечно, потребуется время. Но вы можете рассчитывать на США — мы поможем Беларуси сделать шаги, которые помогут частным, государственным, белорусским и иностранным предприятиям конкурировать на равных условиях, — подчеркнула Дженнифер Мур.