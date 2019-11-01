«Обвели крымчан, как лохов» 1.11.2019, 15:18

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Из крымских сетей.

В сентябре назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал «полную перезагрузку» органов российской власти на полуострове. Но, как с сожалением отмечают крымчане в соцсетях, в кресла руководителей регионов вновь уселись старые управленцы.

Около месяца назад Сергей Аксенов сообщил, что главы российских администраций городов и районов Крыма написали заявления об отставке. «Такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды, в том числе и на местах», – пояснил Аксенов. Он пообещал, что конкурсы глав администраций пройдут публично, а кандидаты получат возможность «защитить свои программы, предоставить планы развития местным жителям».

По прошествии месяца выяснилось, что практически все города и районы Крыма получили прежних руководителей. Комментаторов это нисколько не удивило, пишет «Крым. Реалии».

Александр Горный

Напёрсточники

Вадим Никифоров

Вы не передергивайте. Нам обещали "перезагрузку" власти) Перезагрузите компьютер. Много там в нем изменится?)

Georg Evgeniych Kryzver

Для чего этот выездной цирк - шапито?Только прямые выборы мэров ,пэров и др.,соревновательность программ могут влить молодую кровь во властные структуры полуострова.

Так и живём!

Boris Yaremko

Крымский ШАБАШ...

Владимир Гарначук

Путин 20 лет назад вцепился, и уже узурпировал власть,, так что чья бы корова мычала

Пророссийский блогер из Феодосии Александр Талипов решил поучаствовать в конкурсе на должность руководителя города и предсказуемо проиграл. Победителем оказался действующий глава горадминистрации Сергей Бовтуненко.

Светлана Дернакова

Устроили очередной цирк…

Lonna Zidkova

Обидно,что народ за дураков держат.

Дмитрий Джигалов

Важно не как голосуют а как считают. Мафия во власти умеет подтасовывать и фальсифицировать, так что все эти голосования для отвода глаз, мафия давно уже согласовала кого посадить на схемы и распилы, случайных людей туда не пускают.

Лариса Курашкина

Все было известно за долго до конкурса.Конкурс - манипуляция общественным мнением и онлайн голосование…

...Все это напоминает активные времена наперсточников.

Tatjana Podboronova

Обвели весь Крымский народ эти ми выборами как лохов

Лариса Решетлва

Как это замыливание надоело…

Павел Балу

Рулить будут как и раньше, без совести и принципов…

Светлана Старикова

Болото хочет рулить!!!

Александр Горный

...Так называемое народное голосование по Совминовски ложь от и до с накрутками и подкрутками. Народное голосование реальных жителей Феодосии показало, что Талипов лидер в этом конкурсе.

Саша решил участвовать и это сильный шаг, который показал весь ужас и коррумпированность крымских властей, которые не видят дальше своего носа и смут на свои ботинки.

После таких кадровых провалов на втором сроке Сергей Аксенов должен либо разогнать окружающую его Уоллу либо сам уйти, если у него есть хоть капля порядочности и ответственности...

С критикой на устроенные в регионах конкурсы обрушился даже спикер российского парламента Крыма Владимир Константинов. Это дало очередной повод заговорить о том, что дни Аксенова в руководстве республикой сочтены.

Дмитрий Демчук

А и К сидели на трубе ))) А упало . Кто осталось на трубе ? )))...

...Двоих крымских победителей ,Москва уже прокормить не может )))

По мнению участников обсуждения, критикуя аксеновские конкурсы, Константинов попутно оскорбил и всех крымчан.

Александр Горный

...Константинов вчера объяснил Аксёнову, где его место и это реальный наезд по понятиям, который если проглотить, то это значит быть..... ну вы поняли что.

О каком доверии теперь может идти Аксёнову и Константинову речь, если у них все через одно место.

Мы ещё раз убедились, что Единая Россия это всероссийская корпорация Ж&В, а в Крыму они ещё и перекрасились.

Ну чтож, в данной ситуации есть один плюс - мы знаем, что мы сидим за одним столом с жуликами, хотя пока ничего не можем сделать.

Пока их всех не пересажают, мы будем и дальше терять наш Российский Крым.

Сергей Дудченко

У крымской власти отсутствует доверие к крымчанам,что показал вчерашний пассаж Константинова,а уж блоггерам и общественникам веры нет,сплошные агенты Госдепа и СБУ.

Юрий Авраменко

А у Крымчан к власти пропало доверие и что теперь делать!?