Хирург-стоматолог: Медики с первого курса учат языки, чтобы уехать за границу 4 1.11.2019, 15:37

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Профессиональный врач опроверг слова Лукашенко.

Вдвое увеличить зарплаты врачам пообещал Лукашенко. Правда, не сейчас, а к концу следующей пятилетки. Хороших медиков уже не хватает в нашей стране: врачи за границей ищут лучшей оплаты и условий труда, сообщает «Белсат».

В состоянии ли власти Беларуси остановить отток специалистов, и что делают соседние страны, чтобы привлечь к себе профессионалов?

Направление на Россию в общем течении трудовых мигрантов 10 лет назад выбрал и хирург-стоматолог Михаил Морозов, сейчас – житель Петербурга:

«Люди ищут возможностей. Не так легко во врачебной области подтвердить диплом, поэтому цепляются за любую возможность попасть туда, где «теплее».

Устраиваясь в России, врач владеет языком и не должен подтверждать диплом. Средняя зарплата в крупных городах восточной соседки $ 1500 долларов. В Беларуси вдвое меньше – $ 730 долларов. Вскоре все изменится к лучшему – услышали врачи от Александра Лукашенко, который посетил Республиканский Центр онкологии и радиологии:

«Не богатые, но и не бедствуем. Мы, конечно, будем следовать этой линии, и до 2025 года у нас будет двойная зарплата у врачей».

Глава государства дал понять, что не особенно озабочен оттоком белорусских врачей за границу. В Беларуси число врачей растет – подхватил министр здравохранения Владимир Караник, который в ближайшие годы планирует закрыть вопрос нехватки медработников в том же сроке, как рост зарплат.

«Очень много студентов-медиков учат иностранные языки, начиная или с первого курса, или вообще поступают в университет, понимая, что они уедут», – говорит Дмитрий Король, хирург.

На тематических форумах рассказывают: обучение в польском врачебном университете стоит около 30 тысяч злотых в год. Дешевле – получить диплом на родине и подтвердить его в Евросоюзе. Процедура занимает около года и стоит дешевле в 10 раз. Правда, в прошлом году эту процедуру сумели завершить только 43% желающих. Большинство – пытаются снова, потому что не хотят возвращаться в белорусский кабинет.

«Когда у тебя 50 человек на прием в день, сделать ошибку очень легко, потому что это стресс, очень высокое психологическое давление, и за такую зарплату… простите, сравнивая с условиями в разных странах, по большому счету в других странах за это как минимум дополнительно платят», – продолжает хирург Дмитрий Король.

Средняя зарплата польского врача на уровне московского специалиста, а в Германии – в четыре раза выше. Работа – на современном оборудовании… Не худшее Лукашенко приказал приобрести для белорусских медиков, но не подсказал, за какие средства.

Недостаток востребованных аппаратов типа УЗИ и МРТ наблюдается в ряде постсоветских стран, и уровень трудовой миграции там тоже высок. Согласно опросу Boston Consulting Group, почти половина российских врачей хотят работать за границей.

«Сейчас в некоторых странах Евросоюза не хватает специалистов медиков, поэтому знаю, что законодательно в ЕС упрощают процедуру нострификации», – объясняет хирург-стоматолог Михаил Морозов.

По информации Всемирного банка, наиболее привлекательны для мигрантов из Восточной Европы – Чехия, Польша, Германия, Скандинавия. Собственно, и Михаил Морозов надеется переехать в одну из этих стран.