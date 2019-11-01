Разведение сил у Петровского: Украина пошла на жесткие меры 1 1.11.2019, 15:42

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В Золотом территория уже находится под контролем украинского Министерства внутренних дел.

Дата отвода войск в районе населенного пункта Петровское Донецкой области будет пересмотрена. Причиной является обстрел, который зафиксировали на этом участке.

Как сообщают Новости Донбасса, об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк 1 ноября.

"Действительно обстрелы были, поэтому мы ожидаем пересмотра даты", – отметил он во время брифинга в Кабинете министров.

Загороднюк уточнил, что последний обстрел на участке разведения у Петровского был зафиксирован 30 октября. Министр также напомнил, что разведение сторон начинается после семидневного режима прекращения огня.

Что касается ситуации в Золотом, то, по словам Загороднюка, там разведение сил и средств уже завершено, а территория находится под контролем Министерства внутренних дел Украины.

"Сейчас уже практически оно завершено и полностью территория находится под контролем Министерства внутренних дел", – цитирует слова министра Интерфакс-Украина.