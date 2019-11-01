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Стал известен автор киноляпа с кофейным стаканчиком в «Игре престолов»

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  • 1.11.2019, 15:49
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Стал известен автор киноляпа с кофейным стаканчиком в «Игре престолов»

Этот кадр из известного сериала облетел весь мир.

Сериал "Игра престолов" закончился еще весной, а разговоры о киноляпе в последнем сезоне продолжаются до сих пор. И наконец выяснилось, кто же виноват в главном ляпе проекта. Недавно актриса Эмилия Кларк, исполнительница роли Дейенерис, появилась в телестудии шоу Джимми Фэллона и рассказала, кому принадлежал кофейный стаканчик, пишет segodnya.ua.

Виновником оказался актер Конлет Хилл, исполнитель роли Вариса. В этом Хилл признался Эмилии сам, однако не сразу. Дело в том, что съемочная команда обвиняла в ляпе саму Эмилию Кларк.

На вечеринке по случаю вручения "Эмми" Хилл подошел к Кларк и, терзаемый угрызениями совести и осмелевший благодаря алкоголю (это ведь вечеринка), сознался, что стаканчик был его.


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