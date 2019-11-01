Валерий Бычковский на БТ: Мы должны были заставить Лукашенко уйти еще вчера 2 1.11.2019, 15:56

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Но лучше позже, чем никогда.

Кандидат в депутаты от гражданской кампании «Европейская Беларусь» по Западному избирательному округу №102 Валерий Бычковский выступил на телеканале «Беларусь 3».

Пресс-служба «Европейской Беларуси» приводит текст обращения:

- Приветствую вас, уважаемые белорусы!

Мое имя Валерий Бычковский! Я - христианский демократ! В мою команду входят выдающиеся политики — представители Белорусской христианской демократии и гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Я участвую в выборах, потому что понимаю: никто, кроме нас с вами не будет для нас ничего делать и ничего менять. Беларуси, как воздух, нужны политические и экономические реформы. Белорусам нужно вернуть надежду на лучшее будущее. Для этого мы с вами должны осмыслить роль простого человека в политической жизни страны. Мы с вами должны брать на себя ответственность за будущее Беларуси. Только та власть, которая уважает простого гражданина, может позаботиться о каждом человеке, о каждом семью.

Имея ответственность перед своими детьми, мы с вами должны были еще вчера заставить режим уважать выбор и достоинство своих граждан. Уважать народ или уйти в отставку!

Но лучше поздно, чем никогда! Мы с вами должны требовать от власти ответственности перед народом. Ни одна политическая сила никогда не осилит сама изменить страну без народной поддержки. Принцип «моя хата с краю» в случае беды приводит к тому, что крайняя хата всегда горит первой. Все потому, что «хата скраю першай ворага сустракае».

Так и сейчас. Пока мы молчим, наш дом в мирное время горит без пламени. Пока мы наблюдаем за властями из собственных кухонь, они обкладывают нас незаконным декретами, которые все больше ограничивают наши гражданские права и свободы.

Режим уже не может обеспечить людям достойное развитие и достойные зарплаты.

По стране строятся и запускаются вредные производства. В Островце под видом АЭС для нас строится новый Чернобыль.

Более миллиона белорусов стало выезжает за границу в поисках работы. Молодежь убегает за границу от «закона об отсрочках» и за лучшей образованием. Лучшие белорусские мозги оседают в Москве, Киеве и других столицах мира. Проводится планомерно алкоголизация населения. Уровень жизни неуклонно падает. 25 год вместо выборов мы имеем элегантные концерты фокусников. Не сегодня - завтра Беларусь может потерять суверенитет и независимость.

Власти живут в реалиях, оторванных от простого белоруса. Карманное депутаты поддерживают любое, даже абсурдное решение сверху, как, например, «декрет о тунеядцах». На всех уровнях любые действия и решения чиновников ориентируются, исключительно, на консервацию и усиление режима. Теперь эта номенклатура снова лезет в парламент.

Провластные кандидаты и их статисты отстаивают исключительно интересы режима, для которого невзгоды простого белоруса не существуют. За наши налоги они устраивают показушные Европейские игры, возводят Триумфальные арки и туалеты за миллион долларов, строят дворцы, элитные коттеджи и спецлечебницы, катаются на элитных автомобилях и пользуются государственными льготами. Все за наши деньги и благодаря нашему терпению и молчанию!

Власть отмежевалось от нас глухой стены непонимания и выливает нам течения лжи. Простой гражданин также имеет право на достойную зарплату, достойные больницы, школы и детские сады, на достойную старость на пенсии. Мы с вами должны разрушить эту преступную стену! Мы обязаны это сделать ради будущего наших с вами детей.

Демократическими силами, на опыте цивилизованных стран мира, подготовленный множество проектов по изменению законодательства. Много из них, по факту, ложатся властями в долгий ящик.

Современная система не хочет и не будет проводить в Беларуси ответственных реформ. Для этого нужно изменить существующий тупиковый курс и руководство страной. Только совместными усилиями мы с вами можем заставить режим уйти и не портить народу жизнь.

Задайте себе вопрос - стали ли вы, ваша семья, или ваши близкие лучше жить за последние 10 лет? Большинство, за исключением режимных приспешников, скажет, что нет. Эту ситуацию нужно менять! Во власти не место тем, кто вытирает ноги о собственных граждан и плюет на собственный народ!

Еще раз напомню, мое имя - Валерий Бычковский.

Я выступаю:

против запуска в Беларуси нового Чернобыля в виде Островецкое АЭС;

против инкорпорации Беларуси в состав России в любых формах;

против незаконным законов, ограничивающих наши права и свободы;

против чиновничьего и милицейского беспредела;

за изменение существующего избирательного законодательства и возвращение белорусам свободных и демократических выборов;

за смену авторитарного режима на демократическую власть;

за достойную работу с достойным заработком для белорусов в своей стране;

за возвращение белорусам национальной памяти и национального достоинства.

Пробуждайтесь, друзья! Только вместе мы можем сделать страну лучшей!