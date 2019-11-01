Экономист: Первое, что должен сделать белорус после такого заявления — бежать в магазин 7 1.11.2019, 16:05

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Цены на гречку взяли под «государственный контроль».

Недавно Лукашенко поручил правительству разобраться с гречкой:

— В России гречки нет вообще. Имейте в виду, что вся эта гречка утечет в Россию, и мы останемся с минимумом гречневой крупы и высокими ценами. Не дай бог это произойдет по ценообразованию. Мы договорились.

Чиновники пообещали держать руку на пульсе, чтобы не было повышения цен и дефицита гречки в стране. Для этого Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило предельную максимальную торговую надбавку на гречневую крупу в размере не выше 25%, пишет «Солидарность».

— Первое, что должен сделать наш белорусский гражданин, увидев такое заявление МАРТ, это бежать в магазин и покупать гречку, — отмечает эксперт Аналитического центра «Стратегия» Виктория Василевич. — Потому что у нас все привыкли, что как только обещают чего-то не допустить, это обязательно произойдет. Это значит, что не могут справиться до такой степени, что начинают давать обещания.

Тем не менее эксперт понимает опасения чиновников, пытающихся сдерживать цены.

— Они пытаются сдерживать аппетиты тех, кто является держателем продукта. Ведь если в Россию должна быть поставлена гречка из Беларуси, то у поставщиков есть соблазн увеличить ее стоимость в наших магазинах в 3-4, а то и 10 раз. И тогда такой популярный для наших нищих пенсионеров, детских садов и больниц продукт может стать просто золотым, — объясняет она. — Но, с другой стороны, а что мешает нашим белорусским посредникам покупать гречку в той же Австралии или хоть в Буркина-Фасо и посылать ее в Россию? Если бы у нас в экономике была возможность быстро и мобильно соображать, то бизнесмены бы сориентировались и не надо было бы держать цены. Всем бы хватило и своей, и импортной гречки даже при дефиците в России.

И тогда не надо было бы в нарушение всех законов рыночной экономики заниматься ценообразованием.

— А так после заявлений о том, что цены на гречку не будут расти, я могу с точностью сказать, что будет наоборот, — подытожила Виктория Василевич.