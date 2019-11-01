The Economist: Восточная Европа довольна прогрессом после падения СССР 1 1.11.2019, 16:26

Страны, выбравшие демократию после десятилетий коммунизма, показывают большой прогресс.

Ни одна империя в истории не развалилась так быстро или так бескровно, как СССР. Все началось с ноября 1989 года, когда была разрушена Берлинская стена. Период бойни в Румынии, который начался в следующем месяце, был только жестоким исключением. Югославия, которая никогда не входила в СССР, пошла другим трагическим путем. Но для других стран в Центральной и Восточной Европе последние 30 лет были хоть и не идеальными, но периодом чудес.

Как пишет The Economist (перевод — unian.net), стандарты жизни для большинства людей в регионе серьезно улучшились. И большинство населения хорошо это понимает.

Новый опрос Pew Research Centre демонстрирует, что 81% поляков, 78% чехов и 55% венгров признают, что жизнь улучшилась. Только болгары в основном придерживаются мрачных взглядов. Лишь 32% из них верят, что стандарты жизни улучшились с 1989 года. Развитие было нелегким. Но почти в каждом «ржавому поясе» Восточной Европы, который потерял население, теперь процветает промышленный регион, технологический кластер или центр услуг, нуждающийся работники.

Большинство во всех странах Восточной Европы соглашается, что многопартийная система и рыночная экономика принесли улучшения, а также интеграция с западными институтами: ЕС (с 2004 года) и НАТО (с 1999 года). Свобода передвижения и трудоустройства по всему союзу для миллионов людей сделали свою работу. Многие из тех, кто не смог воспользоваться изменениями, чувствуют, что их бросили. 25-летняя Анико Такачс работает на заправке на венгерской стороне неподалеку от границы с Австрией.

Она получает 500 евро зарплаты ежемесячно. Ее сестра, которая выполняет ту же работу, но на австрийской территории, зарабатывает 1500 евро. Страны с низким уровнем рождаемости и незначительным притоком иммигрантов страдают от сокращения населения. Люди уезжают из родных стран не только потому, что в Западной Европе выше зарплаты.

Они переезжают ради лучших государственных услуг и низшего уровня коррупции. Очень много врачей и медицинских работников уехали из Восточной Европы. Из-за этого доступ к хорошей медицинской помощи исчез в некоторых местах за пределами мегаполисов. После трех десятилетий демократии циничное отношение к политикам стало распространенным в Западной Европе. В Словакии 63% людей считают, что выбранным ими чиновникам наплевать на общественное мнение. Об этом свидетельствуют данные Pew. В Венгрии так считает 71% опрошенных, а в Болгарии – 78%. Для сравнения, во Франции и Великобритании этот показатель составляет 76% и 70% соответственно.

В Западной Европе и США это недовольство правящим классом привело к избранию националистов и популистов, в победу Brexit и Дональда Трампа. В Венгрии те, кто чувствуют себя отвергнутыми, склонны обвинять в своих бедах либерализм и Запад. Сюзанна Селеньи, которая в 1989 году была антикоммунистической активисткой в Венгрии, говорит, что многие ее соотечественники были разочарованы после падения коммунизма. Потому что ждали, что их страна «станет как Австрия за ночь».

Конечно, этого не произошло. Но ВВП на душу населения, продолжительность жизни, сильно увеличились в регионе. Дела одних людей идут значительно лучше, чем других по многим причинам. Коммунистические чиновники и руководители служб безопасности, которые «перекрасились» и провозгласили себя демократами, имели образование и связи, чтобы сохранить власть в своих годах и зарабатывать на внутренней приватизации. Первым президентом Чехословакии в 1989 году был диссидент Вацлав Гавел. Сегодня же премьер-министр Чехии – Андрей Бабиш, второй богатейших гражданин страны, который в прошлом сотрудничал с коммунистическими спецслужбами.

В Венгрии Виктор Орбан, революционер антикоммунист, который стал популистом, использовал враждебную к Западу риторику, чтобы победить на выборах. Он говорит о защите «простого человека», которого якобы унижают либеральные элиты. Члены этих элит, по его словам, следуют за Западом, который, в свою очередь, относится к восточным европейцам как к «неотесанным мужланам». Конец коммунизма, по мнению Орбана, был освобождением Венгрии. Но стране теперь необходимо возрождение национализма и христианских ценностей, которые именно он якобы развивает. Орбан отвергает ценности прав человека, толерантности и взаимопонимания.

Но даже несмотря на ряд шагов назад, прогресс со дня падения коммунизма в регионе впечатляет и до сих пор. Старшие поколения склонны говорить о большей защищенности в старые дни диктатуры. Но их воспоминания могут быть искаженными из-за сожалений, что теперь они не такие молодые, как тогда. Историки будут описывать коммунистическую эру в Восточной Европе как десятилетия рабства.