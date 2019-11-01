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Известный футбольный блогер Красава подписал контракт с «Арсеналом» из Беларуси

  • 1.11.2019, 16:30
Известный футбольный блогер Красава подписал контракт с «Арсеналом» из Беларуси

Клуб из Дзержинска выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата cтраны.

Популярный российский блогер и бывший профессиональный футболист Евгений Савин (Красава) подписал контракт с дзержинским «Арсеналом», который выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Беларуси, пишет tut.by.

Сейчас Евгений Савин делает фильм для своего блога про Александра Глеба. В «Арсенале» выступает его брат Вячеслав.

Савин до этого выступал за ряд российских клубов: «Ротор», «Локомотив», «Томь», «Анжи», «Химки», «Амкар», «Крылья Советов», «Урал», «Арсенал», «Луч-Энергию» и «Тюмень».

Вызывался в молодежную сборную России.


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