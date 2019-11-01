На Аляске обнаружили многочисленные следы динозавров 1.11.2019, 16:40

Большинство следов принадлежат гадрозаврам.

Команда исследователей из Музея природы и науки имени Перо (Perot Museum of Nature and Science) во главе с Энтони Фиорилло обнаружила на полуострове Аляска, примерно в 675 км от города Анкоридж, многочисленные следы динозавров, пишет «Вокруг света».

Они сохранились в прибрежных отложениях, которые восходят к меловому периоду (100,5 — 66 миллионов лет до н.э.). В этом районе, где сейчас находится национальный парк Денали, когда-то располагалась дельта большой реки с многочисленными рукавами и песчаными берегами.

Исследователи изучали отложения в период между 2001-2002 и 2016-2018 годами и выявили десятки тропинок и следов, оставленных динозаврами.

Большинство следов принадлежат гадрозаврам — травоядным динозаврам, чья длина варьировалась от 3 до 20 метров, а морда напоминала утиный клюв. Отпечатки настолько хорошо сохранились, что на них можно распознать структуру кожи лап.

Ученые считают, что гадрозавры были наиболее распространенными динозаврами в северных широтах Земли. Обилие их следов в прибрежных районах указывает на то, что именно в такой среде животные чувствовали себя наиболее комфортно.