Глава МИД Украины о роспуске «ЛДНР»: Это абсолютно логично 1.11.2019, 16:43

Вадим Пристайко

Фото: УНIАН

Украина называет роспуск квазигруппировок одним из условий выполнения Минских договоренностей.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал логичным шагом для выполнения политического блока Минских соглашений роспуск террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Об этом он сказал в интервью ТСН, опубликованном 31 октября.

"В принципе это абсолютно логично, несмотря на то, что комментируется некоторыми средствами массовой информации и некоторыми иностранными лидерами. Это является абсолютно логичным шагом, если вы посмотрите на планы, которые у нас есть. Например, план проведения местных выборов на территории отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Очевидно, что с момента проведения выборов никакой власти на местах иной, чем та, которая была выбрана, быть не может", – заявил Пристайко.

Он подчеркнул, что этот вопрос не очень подробно обсуждался ранее, но является одним из логических шагов реализации процесса мирного урегулирования на Донбассе.

15 октября во время заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона назвала условия, при которых возможно выполнение политического блока вопросов Минских соглашений. Среди них был роспуск квазигруппировок "Л/ДНР".