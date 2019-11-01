Лидер «Самопомичи»: Война изменила отношение к армии в Украине 1 1.11.2019, 17:58

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Оксана Сыроид

Но политики до сих пор не понимают ее сути.

Со времен обретения Украиной независимости об украинской армии забыли, ее покинули. Об этом заявила опредседатель Львовского форума по безопасности, лидер партии "Объединение Самопомич" Оксана Сыроид во время панельной дискуссии "Военное лидерство в контексте современных угроз", сообщает censor.net.

"Это передалось украинским политикам, потому что они либо избегали разговоров об армии, либо пытались спекулировать на этой теме", - заявила она.

По ее словам, война немного изменила эту ситуацию - многие сейчас более активными и политики больше озабочены вопросами армии. "Но, все равно, политики все еще не понимают самой сути армии и что конкретно должна делать армия. Некоторые политики делают вид, что для того, чтобы понять армию, нужно иметь какое-то особое элитное и эксклюзивное понимание, а поскольку мы не принадлежим к рядам Вооруженных Сил - мы не можем иметь это понимание Но это неправильное мышление.

Политики и военные должны общаться, чтобы формировать взаимное доверие, чтобы политики с одной стороны понимали проблемы армии, а с другой - военные должны научиться отстаивать задачи, интересы и потребности армии перед политиками", - отметила Оксана Сыроид.

Подполковник британской армии (в отставке) Глен Грант отметил, что в Украине должны произойти изменения в процессе подготовки военных, поскольку советская парадигма, советский способ работы не позволяет молодым офицерам развиваться. "Весь образовательный процесс должен измениться. Нам нужна новая парадигма лидерства, новые подходы к обучению", - отметил он.

Сопредседатель Львовского форума по безопасности генерал-лейтенант Вооруженных сил США (в отставке) Бен Ходжес при обсуждении проблемы лидерства отметил, что "советская система культивировала не доверие, а нечто совсем другое - избегать ошибок, избегать неудач". Глен Грант считает, что нужно изменить систему образовательного процесса, который должен генерировать доверие и должен позволить людям ошибаться. По его словам, нужны новые подходы к обучению новых офицеров, другие подходы к тому, каким лидером должен быть офицер.

Львовский форум на тему: "Россия в Европе: старые ошибки и новые вызовы" завершил сегодня работу в информационно-культурном центре им. А. Шептицкого Украинского католического университета во Львове.

Модераторами нынешнего форума были сопредседатели Львовского форума по безопасности Оксана Сыроид, лидер партии "Объединение"Самопомич" и Бен Ходжес, генерал в отставке, экс-командующий ВС США в Европе.

В рамках Львовского форума участники обсудили восемь тем:

- История: выучили ли мы ее уроки?

- Понимание и отрицание угроз

- Морская стратегия в Балто-Черноморском регионе: обеспечение безопасности через систему международного права

- Ответ на угрозу: военное измерение

- Будущее Балто-Черноморского региона глазами молодежи

- Украинские военнопленные без статуса, но с надеждой вернуться домой

- Медиа как критическая инфраструктура

- Критическая инфраструктура: стабильность или опасность?

В форуме приняли участие более 200 экспертов и чиновников из более чем 10 стран мира: США, Великобритании, Латвии, Украины, Польши, Румынии, Финляндии, Испании, Германии и др.

Эксперты обсуждали, как защитить критическую инфраструктуру - информационное и киберпространство, важные объекты жизнеобеспечения, экономику и политическую систему от агрессивных действий России направленных против Украины и Запада. В фокусе дискуссий также были - формула Штайнмайера, особый статус Донбасса, российские вызовы для Балто-Черноморского региона.

Организаторы форума: ОО "Институт Просвещения", Украинский католический университет, КУ "Институт города" и Львовский городской совет.

Львовский форум по безопасности проходит при поддержке Фонда Ганса Зайделя, Фонда Черного моря Немецкого фонда Маршалла, Центра Информации и документации НАТО в Украине и Международного фонда Возрождение.

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