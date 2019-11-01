Редкую белоснежную белку нашли у замка королевы в лесах Шотландии 1 1.11.2019, 18:24

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Зоозащитникам удалось сфотографировать животное.

Об этом сообщает BBC.

По заключению экспертов, это скорее красная, чем серая белка. Ведь на косточках ушей отсутствует серый пигмент. Белку нашли экоактивисты, занимающиеся защитой популяции красной белки на северо-востоке Шотландии. Теперь им остается выяснить, действительно ли это белка-альбинос с красными глазами. «Мы установим несколько удаленных камер, чтобы попытаться получить более качественные снимки, на которых было бы лучше видно глаза. В любом случае, это редкая и удивительная находка», – сказал зоозащитник Гвен Маггс.

«Частично белые животные (воробьи, вороны, черные дрозды и даже ежи) время от времени появляются, но это не настоящие альбиносы», – отметил Алекс Стюарт, координатор Северо-Восточного Шотландского партнерства по биоразнообразию.