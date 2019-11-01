В РФ у пассажирского самолета Superjet-100 отказал двигатель 15 1.11.2019, 18:45

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Фото: Ладислав Карпов/ТАСС

Самолет принадлежит авиакомпании «Ямал».

Пассажирский самолет Superjet-100 готовится к аварийной посадке в российской Тюмени.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

У самолета, по предварительным данным СМИ, отказал один из двигателей. Лайнер, на борту которого 80 пассажиров и шестеро членов экипажа, вырабатывает топливо.

Напомним, 5 мая в московском аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку самолет Sukhoi Superjet 100, который летел в Мурманск. Во время посадки авиалайнер загорелся.

Сообщается, что во время жесткой посадки лайнер трижды столкнулся с взлетно-посадочной полосой.

По официальным данным Следственного комитета РФ, погиб 41 человек из 78, которые находились на борту.